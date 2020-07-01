Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda sosyal medya mecraları hakkında söylediği sözler üzerine bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla, yasakçı zihniyetle mücadele etmiştir."

#olayıngeçmişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çiftinin 4. çocuklarının doğmasının ardından sosyal medyada özellikle Esra Albayrak'a karşı aşağılık paylaşımlar yapılmıştı. Bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı şunları söyledi: "Aile olarak birkaç gündür işte böyle can atıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. On binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı namusu haysiyeti insanlıktan dahi nasibini almamız bazı alçaklar hakaretlerle bu iklimi kirletmeye çalıştı.

Niçin YouTube, Niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz. İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz."