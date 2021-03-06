İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün medyada 5N1K kuralını hatırlayan var mı? Bu kural haberciliğin anayasası olarak hatıralarda kalan bu kural, bugün atıl bir referansa dönüşmüş durumda. Hız, tıklanma, sansasyonun merkeze alındığı bir medya ekosisteminden bahsediyoruz. Biz Türkiye'de bu sorunu çözmek için medya sektörüyle işbirliğimizi sürdürüyoruz.

Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir. Dünyanın belirli bir bölgesinde kümelenmiş bir avuç şirket, “hakikatin tekelini” ellerinde tuttuğunu iddia ediyorlar.

ABD ve AB’nin terör listesindeki PKK’nın, 15 Temmuz’da 251 masum insanı şehit eden FETÖ’nün elebaşıları, sosyal medya platformlarında serbestçe propaganda yapmaya devam etmektedir.

Ülkemiz terör örgütleriyle bağlantılı hesapların kapatılmasını istediğinde otoriterlikle itham ediliyor. Masum insanlı kalleşçe öldüren katil örgütlere gösterilen bu hoşgörü insanlığın ayıbıdır. Terör örgütleri sadece hedef aldıkları ülke için değil tüm dünya için tehdittir. PKK'yı ele alalım; bu katiller sürüsü sadece Türkiye'de değil, Suriye'de de birçok masum insanı katletti. Bu gerçeğe rağmen terör örgütüne destek vermek suç ortaklığıdır. FETÖ'yü himaye edenler büyük bir suça ortaklık yaptıklarının farkına varmalıdırlar. FETÖ de PKK gibi çağımızın gördüğü en alçak örgütlerdendir.