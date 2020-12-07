Siyaset İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu açıklaması

Siyaset

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.

07 Aralık 2020, Pazartesi 20:55 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim" dedi.

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DHA


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