İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Şahin Akdemir' paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınında itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken hayatını kaybeden Şahin Akdemir için 'Seni unutmayacağız kardeşim' mesajı paylaştı.
30 Temmuz 2021, Cuma 16:51 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şahin Akdemir'in Marmaris’te çıkan yangın sırasında itfaiye ekiplerine gönüllü olarak motoruyla su ve ayran taşırken hayatını kaybettiğini bildirdi.
Şahin Akdemir'in fotoğrafını paylaşan Altun, "Bu vatanın cesur evladı. Hepimizin yüreğini dağladı. Allah rahmet eylesin. Seni unutmayacağız kardeşim" ifadesini kullandı.
DHA