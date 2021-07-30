Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Şahin Akdemir' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Şahin Akdemir' paylaşımı

Türkiye

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Şahin Akdemir' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınında itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken hayatını kaybeden Şahin Akdemir için 'Seni unutmayacağız kardeşim' mesajı paylaştı.

30 Temmuz 2021, Cuma 16:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şahin Akdemir'in Marmaris’te çıkan yangın sırasında itfaiye ekiplerine gönüllü olarak motoruyla su ve ayran taşırken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şahin Akdemir'in fotoğrafını paylaşan Altun, "Bu vatanın cesur evladı. Hepimizin yüreğini dağladı. Allah rahmet eylesin. Seni unutmayacağız kardeşim" ifadesini kullandı.

DHA


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yakın markaj
Rauf Tamer
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu
Hakan Çelik
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak