Türkiye İletişim Başkanlığı 6 sözleşmeli personel alacak

İletişim Başkanlığı 6 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

İletişim Başkanlığı 6 sözleşmeli personel alacak

İletişim Başkanlığı bünyesine 6 sözleşmeli mütercim-tercüman alacağını duyurdu. Yazılı sınavı 14 Kasım 2020 tarihinde yapılacak olan ilana son başvuru tarihi ise 6 Kasım 2020.

25 Ekim 2020, Pazar 17:47 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; İngilizce dilinden altı (6) adet Mütercim-Tercüman alınacak. Yazılı sınav, 14/11/2020 tarihinde Ankara’da yapılacak.

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