Kültür & Sanat İletişim Başkanlığı dijital tırı Düzce’de

İletişim Başkanlığı dijital tırı Düzce’de

Kültür & Sanat

İletişim Başkanlığı dijital tırı Düzce’de

Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır’ı Düzce’de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

01 Şubat 2022, Salı 19:11 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye’nin teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı ‘Dijital Tır’ı, Düzce’de ziyarete açıldı. Düzce Valisi

Cevdet Atay, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş ile birlikte gezdi.

Tırda, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları yer alıyor. Ziyaretçileri, tırın girişinde üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Sihirli aynada ziyaretçiler, o anki nabız atışlarını ve ateşlerini görme imkanı buluyor. Ayrıca, Türkiye’nin altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor.

Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır’ı 4 Şubat Cuma gününe kadar saat 09.00 ile 17.30 saatleri arasında Valilik kampüs alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

İHA

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