İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı dünya genelinde yeni tip corona virüs görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
20 Mart 2020, Cuma 03:35 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " 19 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir: Dünya çapında vaka sayısı 235 bini geçmiş, 9 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 85 binden fazla kişi iyileşmiştir" denildi.
https://twitter.com/iletisim/status/1240745705809031168?s=20
İHA
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