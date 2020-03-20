Türkiye İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs durumunu açıkladı

Türkiye

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı dünya genelinde yeni tip corona virüs görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

20 Mart 2020, Cuma 03:35 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " 19 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir: Dünya çapında vaka sayısı 235 bini geçmiş, 9 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 85 binden fazla kişi iyileşmiştir" denildi.


İHA

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