İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
25 Mart 2020, Çarşamba 00:45 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 415 bini geçtiği, 18 bin 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 180 bin 300’den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
https://twitter.com/iletisim/status/1242557179510640642?s=20
AA
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