Türkiye İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı

Türkiye

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

25 Mart 2020, Çarşamba 00:45 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 415 bini geçtiği, 18 bin 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 180 bin 300’den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.


AA

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