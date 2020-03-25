İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 415 bini geçtiği, 18 bin 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 180 bin 300’den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.





AA