Türkiye İletişim Başkanlığı dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı

Türkiye

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı

Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 400 bini geçti, 80 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla kişi de iyileşti.

08 Nisan 2020, Çarşamba 00:49 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 400 bini geçtiği, 80 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 300 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi. Türkiye’de şu ana kadar toplam 222 bin 868 test yapıldığı, 34 bin 109 koronavirüs vakası tespit edildiği, 725 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1582 hastanın da iyileştiği duyuruldu.

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