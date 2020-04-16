İletişim Başkanlığı dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
16 Nisan 2020, Perşembe 01:25 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 2 milyon 50 bini geçtiği, 131 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 505 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.
Türkiye'de şu ana kadar toplam 477 bin 716 test yapıldığı, 69 bin 392 corona virüs vakası tespit edildiği, 1518 vatandaşın hayatını kaybettiği, 5 bin 674 hastanın iyileştiği ifade edildi.
https://twitter.com/iletisim/status/1250488176956882945
AA