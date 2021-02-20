Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan 'haber doğrulama' platformu

İletişim Başkanlığı'ndan 'haber doğrulama' platformu

Türkiye

İletişim Başkanlığı'ndan 'haber doğrulama' platformu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yeni nesil 'doğrulama platformu' hazırladı. Platform ile sosyal medya yalanları ile mücadele edilmesi hedefleniyor.

20 Şubat 2021, Cumartesi 16:23 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya yalanlarıyla mücadele için yeni nesil "doğrulama platformu" hazırladı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını "DOĞRU MU?" adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak. Platforma, İOS ve Android marketlerden ulaşılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, uzun süredir çalışmalarını yürüttükleri "DOĞRU MU?" platformunun sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti.

Platformun test aşamasında olduğunu vurgulayan Altun, "Çok ama çok yakında yayına geçecek bu platform, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak" ifadelerini kullandı.


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