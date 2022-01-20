İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık tarafından Anadolu'nun önemli kültürel miraslarını tanıtmak amacıyla 'Medeniyetler Beşiği Anadolu' projesi kapsamında 7 bölümden oluşan belgesel serisi ile kamu diplomasisi kitabı hazırlandı. Belgesel serisinde Hattuşa Antik Kenti, Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı Müzesi, Selimiye Camii ve Külliyesi, Hazreti Mevlana Dergahı Müzesi, St. Paul Anıt Müzesi ve Göbeklitepe olmak üzere 7 tarihi miras ele alındı. Belgeseller ile Anadolu coğrafyasında yer almış medeniyetlerden bugüne ulaşan sosyal, dini ve kültürel birikimlerin 'insan-mekan-yaşam' ekseninde tanıtımı amaçlandı. Söz konusu 7 tarihi eser ile Anadolu'nun zengin kültürel havzası anlatılırken, alanında uzman isimlerin bu eserlere ilişkin görüşlerine yer verildi.

Öte yandan İletişim Başkanlığı'nca tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun değerlerinin kamu diplomasisi yoluyla anlatılması amacıyla 'Medeniyetler Beşiği Anadolu ve Türkiye'nin Kamu Diplomasisi' adlı kitap da hazırlandı. 'Medeniyetlerin Beşiği Anadolu' projesi ile hazırlanan 7 belgesel serisi ve kitap 'https://medeniyetlerbesigi.com' internet sitesinde, fotoğraflar ve kültürel miraslara ilişkin detaylı bilgilerle kamuoyunun beğenisine sunuldu.

'KÜLTÜR HAZİNESİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAYA ÖNEM VERİYORUZ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun, eşsiz eserlerle bezeli 'medeniyetlerin beşiği' olduğunu belirterek, tarihi ve kültürel alanda Anadolu'nun sahip olduğu bu değerleri her platformda tanıtmak için çaba gösterdiklerini kaydetti. Kamu diplomasisi yoluyla da Anadolu'nun zengin tarihini tanıtmayı ve kültür turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Altun, "Anadolu coğrafyasında yer alan farklı medeniyetlerin mirasını ve değerlerini tüm dünyaya tanıtmaya, bu büyük kültür hazinesini gelecek nesillere aktarmaya büyük önem veriyoruz" dedi.

DHA