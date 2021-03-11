İletişiminiz 'Güvenli sığınağı' olsun!

Güvenli sığınakta çocuk dinleneceğini bilir. Bu sığınak hissettiklerini, yaşadıklarını, düşüncelerini rahatça ifade edebileceği fiziksel ve duygusal olarak güvenli yerdir. Çocuğunuza bu alanı açmak aslında sizin de en önemli ihtiyaçlarınızdan birini karşılayabilir; onu korumak. Ebeveynler çocuklarının başlarına bir şey gelmesinden, zorlu durumların içinde kalmalarından ve çocuklarını koruyamamaktan elbette korkarlar. Onu her şeyden koruyacak bir cam küre yaratamayacağınız gibi yaratmanıza gerek de yok.

Ona sunduğunuz bu güvenli sığınak, hassas ve zor meselelerini getirebilmesine ve bunlarla ilgili duygularını konuşmasına olanak sunar. İçinde bulunduğu durumda çözümlerini yaratması ve destek olmanız için de bir fırsat sağlar. Bazen müdahalenizi gerektiren durumlar yaşandığında da o müdahaleleri yapma şansınız olur. Güvenli sığınağınız onun da korunduğunu ve güvende olduğu algısının gelişmesine yardımcı olur.

Sizinle kurduğu iletişim ona yalnız olmadığını hatırlatır, acısını hafifletebilir veya daha zor olaylarda en azından bir süre o güvensiz ortamdan çıkıp güvenli bir alanda dinlenme imkânı sağlayabilir. Güvenli sığınağı olmadığındaysa o zorlu durumlar yaşadığında kendini daha yalnız hissedebilir, daha fazla hata yapabilir, o problemlerden kaçmak isteyebilir ve kendini daha zorlu durumlarda bulabilir. İçine kapanmayı, duygularından kaçınmayı tercih edebilir. Daha öncelerinde yapmadığı davranışları yapabilir. Örneğin zorbalığa uğradığında öfke ataklarıyla ya da okula gitmek istemeyerek, okuldan kaçmak için bahaneler yaratmaya başlayabilir. Güvenli sığınağı bugüne kadar oluşturamadığınızı düşünüyorsanız da hiç endişelenmeyin, hiçbir zaman geç değil. İhtiyacınızı dile getirerek, belki bu yazıyı okurken hissettiklerinizi, öğrendiklerinizi paylaşarak o iletişimi kurmaya ilk adımınızı bugün atabilirsiniz. Siz kendi duygularınızı açıp, iletişime açıklığınızı gösterdikçe o da o alanı kullanmayı öğrenecektir.





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