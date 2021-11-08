İletişimsel mücadele

İLETİŞİM VE AKSİYON BİR ARADA

İletişim gezegeni Merkür ile aksiyon gezegeni Mars, 10 Kasım Çarşamba günü Akrep burcunun 7. derecesinde kavuşacaklar. Bu esnada 7 derece Kova burcunda transit eden Satürn’e de kare açıyla ayrı ayrı temasları olacak.

Akrep burcunda rahat etmeyen Merkür’le, yine Akrep burcunda yönetici pozisyonda olan Mars’ın bu kavuşmasının ilişkilerimiz üzerindeki etkilerine baktığımızda dikkatle adım atmamız gereken bir dönemde olduğumuzu anlıyoruz. Zihinsel olarak, iletişimsel olarak son derece aktif olacağız ama mücadele enerjisi içerisinde hissedeceğimizden, düşüncelerimizi veya kendimizi ispatlamak isteyeceğiz. Sözlü argümanlarla kendimizi savunmak isteyebiliriz. Eğer bu argümanların dozunu iyi ayarlayamazsak kendimizi içinden çıkamayacağımız kavgaların içerisinde bulabiliriz. Her aklımıza geleni söylemek bu hafta hayırlı olmayabilir. Aynı şekilde karşı taraftan gelebilecek sataşmalara karşı da sağlam durmamız gerekebilir. Kendimizi savunmak zorunda kalabiliriz. Böyle durumlarda bir adım geri atıp durum değerlendirmesi yapmak, sakin kalmaya çalışmak bizi daha büyük sorunlardan koruyabilir.

Bu hafta iletişime ve harekete geçmekte son derece zorlanacağız. İlave olarak da engelleneceğiz. Çünkü Merkür-Mars kavuşumunun aynı zamanda Satürn’le kare açısını da deneyimleyeceğiz.

SATÜRN ENGELİ

Önce 10 Kasım günü Merkür, ardından 11 Kasım’da da Mars, Satürn ile kare açısını kesinleştirecek. Yukarıda bahsettiğimiz zorlukların üzerine bir de engellenmeler, sıkışmalar yaşamamız olası gözüküyor. Satürn zorlar, kolay akış vermez. Bu demek ki fikirlerimiz engellenebilir, işlerimiz engellenebilir ve yavaşlayabilir. Bu hafta yeni iş ve girişimlerimizde, her türlü iletişim konularında, ikili ilişkilerimizde sert etkilerle karşılaşacağız. İlerlemekte zorluk yaşayacağız, hazırlıklı olalım!

Özellikle Mars-Satürn karesinde dikkatli adımlar atmamız elzem olabilir. Tüm eforumuz ve enerjimiz baskı altına girip engelleneceği için sinirlenmek, istem dışı hareketlerde bulunmak olası olabilir. Özellikle büyüklerimizden, otorite figürlerinden baskı görebiliriz. Pozitif yönden bakarsak bu haftayı onlardan öğrenmek için de değerlendirebiliriz. Satürn en büyük öğretmendir.

MANEVİYATI GÜÇLÜ BİR GÜN!

Zorlu geçen haftanın ilk günlerinden sonra 12 Kasım Cuma günü Güneş-Neptün üçgeninin kesinleşmesiyle enerjilerin daha rahat akacağı bir güne başlayacağız. Özellikle ikili ilişkilerimiz üzerinde etkili olacak bu güzel açının desteğiyle hayallerimizi oluşturma yolunda ilerleyebiliriz. Romantizmi de unutmayalım. Hayallerimiz, arzularımız, duygularımız, yaşama sevincimiz olumlu yönde etkileniyor. Bugünü düşünmek, dua etmek, meditasyon çalışmaları yapmak için kullanabiliriz.

Diğer taraftan Güneş otorite figürlerini temsil ettiği için yapılacak başvurularımız varsa değerlendirebiliriz. Empatisi yüksek bir gün olacağı için önemli görüşmelerimizi Cuma gününe organize edebiliriz. Yardımlaşmak, ihtiyacı olanlara destek olmak için de harika bir enerji akışı var.

10 KASIM

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü her sene olduğu gibi bu sene de sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.