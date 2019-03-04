Ilgaz Dağı’na tatilci ilgisi sürüyor

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’ne tatilcilerin ilgisi sürüyor

04 Mart 2019, Pazartesi 22:25 Son Güncelleme:
A A
Ilgaz Dağı’na tatilci ilgisi sürüyor

Kastamonu ve Çankırı arasında bulunan 1875 rakımdaki Ilgaz Dağı, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

Sömestir tatilinde yoğun ilgi gören Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı bugünlerde de ilgi görmeye devam ediyor.

HAFTA SONU YOĞUN TALEP

Hafta sonu çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler, zirvelerden kayarak karın keyfini çıkardı.

Tatilciler, çam ormanları ile kaplı Ilgaz Dağı’nda uzun yürüyüşler yaparak stres attı.

Cengiz YALÇIN/ILGAZ (Çankırı) (DHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.