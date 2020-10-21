Dünya İlham Aliyev duyurdu: 21 köy ve 1 kasaba işgalden kurtarıldı

İlham Aliyev duyurdu: 21 köy ve 1 kasaba işgalden kurtarıldı

Dünya

İlham Aliyev duyurdu: 21 köy ve 1 kasaba işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

21 Ekim 2020, Çarşamba 20:54 Son Güncelleme:
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. 

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İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi. 

AA


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