İlham Gencer ateşle oynuyor

Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden İlham Gencer, corona virüs nedeniyle 65 yaş üzerine getirilen sokağa çıkma yasağına yine uymadı. 93 yaşındaki sanatçı önceki gün Bebek’teydi. Bu kez yanında mahallesinin muhtarı vardı. İlham Gencer, “Hastayım, eczaneye ilaç almaya geldim. Bir de evde borular patladı, her şey sular altında kaldı” diye konuştu.

'Emekli maaşımı çekmek için çıktım' demişti

Usta sanatçı geçtiğimiz günlerde yine Bebek’teydi. Gazetecilerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine, “Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu yeni öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var. Eczaneden ilaçlarımı aldıktan sonra hemen eve gideceğim” demişti.







