İlham perisi Aleyna Tilki

Aleyna Tilki 15 günde bir ressam Haluk Akakçe’nin, Nişantaşı’ndaki The St. Regis Otel’de bulunan atölyesine gidiyor

04 Mayıs 2019, Cumartesi 08:02
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İlham perisi Aleyna Tilki

Türkiye’nin en pahalı ressamları arasında yer alan, açtığı sergilerde tabloları kapışılan Haluk Akakçe “Tablo yaparken Aleyna’nın sanata bakışı, müziği, dansı ve esprileri ile bana ilham veriyor” dedi.

BESTE İLE ÖDEME

Son bir yıldır koleksiyoner olduğunu söyleyen Aleyna “Haluk bana bir tablo yaptı. Parasını sorduğumda ‘Sanata sanatla karşılık ver. Bana bir şarkını ithaf et’ teklifinde bulundu. Ben de ona bestemi adayacağım” dedi.

Haluk Akakçe’nin eserleri 100 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

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