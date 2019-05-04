İlham perisi Aleyna Tilki

Türkiye’nin en pahalı ressamları arasında yer alan, açtığı sergilerde tabloları kapışılan Haluk Akakçe “Tablo yaparken Aleyna’nın sanata bakışı, müziği, dansı ve esprileri ile bana ilham veriyor” dedi.

BESTE İLE ÖDEME

Son bir yıldır koleksiyoner olduğunu söyleyen Aleyna “Haluk bana bir tablo yaptı. Parasını sorduğumda ‘Sanata sanatla karşılık ver. Bana bir şarkını ithaf et’ teklifinde bulundu. Ben de ona bestemi adayacağım” dedi.

Haluk Akakçe’nin eserleri 100 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.