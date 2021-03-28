İlham veren stil sahibi moda ikonları

SADE AMA İDDİALI

Yasemin Özilhan

Eski model ve oyuncu Yasemin Özilhan, stiliyle gündemden hiç düşmüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı sadelikten yana paylaşımları çok beğeniliyor. Özel hayatında da davetlerde de genellikle pantolon ve ceket tercih ediyor. Fazla feminen olmadan nasıl şık olunacağını gösteriyor.

HER DÖNEMİN MODA İKONLARI

Ajda Pekkan / Nebahat Çehre

Türk pop müziğinin süper star'ı Ajda Pekkan 75, oyuncu Nebahat Çehre ise 77 yaşında. Onlar şıklıkları, zarafetleri ve tarzlarıyla her daim genç ve güzel olabilmenin Türkiye’deki öncüleri. Arkalarından gelen kuşakların da idolü olan ikilinin tarzları, kitlelerce takip ve taklit ediliyor.

FARKLI TARZLARI ÇOK GÜZEL BİRLEŞTİRİYOR

Ceylan Çapa

Farklı tarzları karıştırıp kullanmayı iyi beceriyor. Ceylan’ın üstün birleştirme yeteneği inanılmaz. Kusursuz bir fiziğe sahip olmayanlar onun tarzını denemekten kaçınmalı. Stiline canlı renkleri ve çarpıcı şıklığı katmak isteyen kadınlar içinse ilham perisi.

KLASİKTEN VAZGEÇMİYOR

Yasemin Taciroğlu

Modacı annenin modacı kızı. Kendi stiliyle diğer hanımlardan sıyrılmayı iyi başarıyor. Her daim şıklığı ve zarafetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Klasik stilden vazgeçmek istemeyen kadınlar için karizmatik bir portre çiziyor.

ALTERNATİF BİR SADELİK SUNUYOR

Buse Terim Bahçekapılı

Moda blogger’ı” deyine akla gelen ilk isim. Aynı zamanda kendine ait pek çok farklı moda markası bulunuyor. Buse’nin radikal bir stili yok ama genel olarak alternatif bir sadelik sunuyor. Kendine has tarzı ve başarılı kombinleriyle her daim ön planda.

ORİJİNAL BİR STİLİ VAR

Özlem Ada Şahin

Model Özlem Ada Şahin, giydikleri ve tarzıyla en çok takip edilen isimler arasında. Orijinal bir stili var. Her zaman tarzını özgürce ortaya koyuyor, yeniliyor, renklendiriyor ve zenginleştiriyor. Özlem, farklı parçaları bir araya getirip kendi zevkiyle harmanlayınca tarzını konuşturuyor.

MASKÜLEN VE SOFİSTİKE

Burcu Esmersoy

Sofistike duruşu, zamansız güzelliği ve kimi zaman da maskülen seçimleriyle bu listede yer almayı hak ediyor. Moda ikonu olabilmenin gerekli tüm koşullarına sahip. Birbirinden şık, güzel, alımlı gece elbiseleri ve sokak stiliyle hem genç kızlara hem de orta yaştaki hanımlara ilham oluyor.

DİKKAT ÇEKMEYİ İYİ BİLİYOR

Şevval Şahin

Başarılı ve ilgi uyandıran bir stili var. Genellikle vücudunun güzelliğini ön plana çıkaran cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Mükemmele yakın ölçülerinin hakkını veren seçimler yapıyor. Çoğu zaman keskin hatlı kıyafetler tercih eden güzel model, stilini bakımlı saçları ve hafif makyajıyla tamamlıyor.

HER ZAMAN YENİLİKÇİ

Serenay Sarıkaya

Oyuncu Serenay Sarıkaya, moda dünyasında da belirli bir yeri olan yıldızlardan. Seçtiği kıyafetlerle moda severlerin sitillerini güncellemelerine destek oluyor. Tarzı, günümüz moda dünyasına uyarlanabilecek güçte. Çağdaş bir zarafeti var. Her zaman yenilikçi!

GİTTİKÇE DAHA GÜZELLEŞİYOR…

Derin Mermerci

Derin Mermerci, tarzıyla kadınların en çok takip ettiği isimlerden biri. Güzelliği herkesin malumu ama o aynı zamanda moda konusunda gerçek bir ilham kaynağı. Zaman geçtikçe daha da ilgi çekici hale geliyor. Giyim konusunda hem şık hem zarif hem de romantik seçimlerinin yanı sıra, saç ve makyajı da büyük beğeni topluyor. Derin’in kendi tarzını yansıtan ‘DM’ adında bir de hazır giyim markası var.

CESUR VE GÖSTERİŞLİ

Şeyma Subaşı

Renkli özel yaşamı ve stil konusundaki cesur seçimleriyle tanınıyor. Değişik tarzı ve kombinleme teknikleri sayesinde listemize girmeyi başardı. İddialı ve gösterişli bir stile sahip ama kendi içinde bir dengesi var. Sokak tarzıyla da çokça konuşulan isimler arasında.

SIRA DIŞI VE RENKLİ

Dila Tarkan

Günümüzün genç stil ikonlarından biri... Kendine has tarzıyla binlerce genç kızı peşinden sürüklüyor. Stili orta yaş kadınlar için fazla renkli ve iddialı. Genç ve sıra dışı özgün stil kombinleri, dünyaca ünlü modeller olan ‘Hadid kardeşler’in tarzına rakip olacak türden.

ENERJİSİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Neslişah Alkoçlar Düzyatan

“Kusursuz bir stil” denilince akla gelen ilk isimlerden biri. Giydiklerini iyi taşıyor olmasındaki en büyük etken, ışık saçan enerjisi. Dozunda dekoltesi büyüleyici. Ne giyerse giysin, tarz görünmeyi çok iyi başarıyor.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDİYOR

Pırıl Çetindoğan

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından iş insanı Demet Sabancı’nın kızı Pırıl, klasik tarzı ve elegant duruşuyla stil ikonları arasında ciddi bir yükselişte. Özgün tarzıyla her yaş grubu hanımın dikkatini çekiyor. Her zaman şık ve zarif.