İlhamım ruh eşim

Juno’nun Yay burcu yerleşimi kişilik yapısının ana unsurunu özgürlük arzusunun güçlü biçimde şekillendirdiğinin bir işareti olabilir. Kişisel olarak özgürlük alanı ihtiyacının güçlü olarak hissedilmesi, ilişkilere bakış açısı ve ilişkiyi oluşturan temeller üzerinde şekillendirici bir beklenti oluşturabilir.

Juno Yay burcu kişisi için eş veya partner ile hayallerin ve vizyonların paylaşılabilecek olması en büyük arzu halini almış olabilir. Zihinsel ve ruhsal olarak benzer ve kendilerini bu alanda tamamlayacak eş arayışı eğilimi çok güçlüdür. Kişinin ilişkilere bakışı, ilişkiler yoluyla hem ruhsal hem de zihinsel olarak gelişmek arzusu içinde olma durumunu barındırır.

Hayata özgürlükçü yaklaşımları ilişkiler ve karşılıklı kontratlar üzerinde etkili olacak ve aşırı baskı içinde olma durumları getiren ilişkiler sorun yaratan, ilişkinin bir geleceği olmasını tehlikeye sokan, engelleyen durumlar yaratacaktır. Kendi alanları olması ve bağımsızlıklarının ellerinden alınmadığı ilişkiler içinde uzun süreli birliktelikler kurma yönünde istekli olan Juno Yay burcu kişisi somut ve mevcut olanın dışında olan yeni ve keşfedilmeyi bekleyen şeylere yönelik bir ruh taşımaktadır. Kendisini bu yönden destekleyen, birlikte maceraya atılabileceği, ileri görüşlü, gezginci ve bir nevi keşifçi bir ruh taşıyan ilişkilere çekilecektir. Zihinsel ve fikirsel aktifliğin eş tarafından da desteklenmesi ihtiyacının çok güçlü olması kişiyi ortak görüş ve ortak ilgi alanlarının paylaşılabildiği ilişkilere çekecektir.

Ruh eşi her zaman için kendilerine ilham verebilecek, hayatta aynı hayalleri bölüşecek ve benzer hedefleri ve benzer idealleri paylaşacak biri olacaktır. Ufuklarını genişletmeyi severler ve eş bunu yapmalarına yardım edecek biri olmalıdır. Eş ve partner ile aynı tarafta olmak ve geleceklerine dair aynı vizyonu paylaşmak ruhsal birlikteliği tamamlayan, bütünlük hissini getiren duygusal ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Haftanın günlerine göre baktığımızda;

15 Mart Pazartesi Dışa dönük ve enerjik yapımızın güçlü olduğu bugünü yeni atılacak adımlar ve girişimler için yapıcı bir şekilde değerlendirebiliriz. Cesaretli ve kendine güvenen türde bir psikoloji içinde olmak kendimizi daha rahat ifade edebileceğimizin işaretçisi olabilir.

16 Mart Salı İkili ilişkiler, ortaklıklar gibi birlikte hareket etme, işbirliği içinde olma gerekliliği gibi durumlarda yapıcı etkiler alabileceğimiz bugünü yeni ortaklıklara imza atmak, plan ve projelere yönelmek adına verimli olarak değerlendirebiliriz.

17 Mart Çarşamba Önemli konularda önemli sorumluluklar üzerimize alma durumları ile karşılaşabileceğimiz bugün içinde bulunduğumuz şartlar değişime yönelik etkiler taşıyabilir. Ani ve yeni kararlar alma yönünde mecbur kalış benzeri durumlar gelişebilir. Esnek olmak ve çok yönlü düşünmek daha rahat hareket edebilmemizi sağlayacaktır.

18 Mart Perşembe İkili ilişkiler yönünden destekleyen enerjilerin olduğu bugünü ilişkilerimizi sağlamlaştırmak eğer varsa sorunlar üzerine konuşmak ve anlaşmaya varma imkânını kullanmak yerinde olur. Denge ve uyum sağlayıcı enerjilerin çokluğu ortaklaşa kararlar almayı, ortaklaşa hareket etmeyi kolaylaştırmakta.

19 Mart Cuma Hem zihinsel hem fiziksel olarak aktif olacağımız bugün dışa dönük yapımızın arttığını fark edebiliriz. Kendimizi ifade etmek, duygularımızı açmak anlamında heyecan ve acelecilik içinde olmamakta, kararlarımızı gözden geçirerek dile getirmekte fayda var.

20 Mart Cumartesi Girişimci yanımızın destekleyen etkisini yenilikçi şeylere cesaret edebilmek için kullanabiliriz. Geleceğe yönelik başlangıç enerjisini taşıyan gün genelinde bizi ilerletecek, yeni edinimler ve kazançlar sağlayacak planlara yönelmek için değerlendirebiliriz.

21 Mart Pazar Hızlı ve ani gelişen durumlara, kararlara, yön değişimlerine açık olduğumuz bugün acele kararlar almaktan uzak kalmak önemli. Sabır gerektiren durumlara karşı daha anlayışlı yaklaşmak yerinde olur.

Mutlu bir hafta dilerim, sevgiyle.