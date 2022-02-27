Magazin İlhan İrem'den kötü haber

İlhan İrem'den kötü haber

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İlhan İrem'den kötü haber

Türk müziğinin duayen ismi İlhan İrem’den kötü haber geldi. Diyaliz tedavisi gören İlhan İrem’in durumunun ağırlaştığı bildirildi.

27 Şubat 2022, Pazar 10:01 Son Güncelleme:
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Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

YAKINLARI DUA İSTEDİ

66 yaşındaki İrem'in sağlık durumunun iyiye gitmediği iddia edildi. Akşam’ın haberine göre İlhan İrem’in yakınları sevenlerinden dua istedi. 2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem, iki gün diyaliz makinasına bağlanmıştı.

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