İlhan Mansız aşka geldi
Beşiktaş’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan eski futbolcu İlhan Mansız, magazin basınından uzak bir hayat yaşamayı tercih eden isimler arasında. Uzun süredir objektiflere yansımayan İlhan Mansız, sevgilisiyle Meksika tatiline çıktı.
18 Şubat 2022, Cuma 13:28 Son Güncelleme:
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İlhan Mansız aşkta tercihini hep yabancı güzellerden yana kullanmıştı. Hatta Alman Ninan Ritter’den kızı bile var. Bir süredir kalbi boş olan eski futbolcu, mutluluğu buldu. Sevgilisinin adı Leyla. İkili, Meksika Tulum’da tatil yapıyor. Instagram hesabından sevgilisiyle pozlarını yayınlayan İlhan Mansız, kalp emojisiyle birlikte, "Her şey anlam kazanmaya başladığında" mesajını yazdı.