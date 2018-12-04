İlhan Mimaroğlu’nun hayatı beyaz perdeye aktarılıyor

Çekimleri New York, Miami, Londra ve İstanbul’da gerçekleştirilen “Mimaroğlu” belgesel filmin, 2019 sonbaharında önce festivallerde sonrasında ise vizyonda gösteriminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İlhan ve Güngör Mimaroğlu’nun izini, farklı kurgu ve animasyonların da yer alacağı deneysel ve alışılmışın dışında bir tarzda yansıtan belgesel film, sanatçının bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış kamera kayıtlarına, fotoğraflarına, John Cage, Morton Subotnick gibi elektronik ve avangard müziğin önemli isimleriyle röportajlarına da yer veriyor.

“Mimaroğlu”nun planlanan tarihlerde vizyona girmesine destek olmak isteyenler, belgeselin kitlesel fon kampanyasına katılım sağlayabiliyor.

İlhan Mimaroğlu kimdir?

Türkiye’nin önemli mimarlarından Mimar Kemaleddin’in oğlu olan İlhan Mimaroğlu, 1926 yılında İstanbul’da doğdu. Erken yaşta caz müziğine ve deneysel seslere hayranlık duyan Mimaroğlu, 1959 yılında hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu ile Amerika’ya yerleşti ve besteleriyle elektronik müziğin öncüleri arasında yerini aldı. Atlantic Records’ta 26 yıl boyunca prodüktörlük de yapan Mimaroğlu, efsanevi caz sanatçıları John Coltrane, Charles Mingus ve Freddie Hubbard ile çalıştı. Kendi plak şirketi Finnadar etiketi altında John Cage, Karlheinz Stockhausen, Milton Babbitt gibi elektronik ve avangard müziğin devlerini yayınladı. Federico Fellini’yi, Frank Zappa’yı ve John Lennon’u etkileyen, Türkiye ile bağlarını hiçbir zaman koparmayan besteci 2012 yılında hayata veda etti.