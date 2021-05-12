İlhan Sabancı’nın hız tutkusu
Genç iş insanı İlhan Sabancı, bu yaz Ege’de 2 milyon Euro’ya aldığı yeni motoryatıyla turlayacak! Miami’den getirttiği Otam sürat teknesi, sıra dışı dizaynıyla dikkat çekiyor.
12 Mayıs 2021, Çarşamba 09:43 Son Güncelleme:
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Lüks İtalyan yat markası Otam’ın Millenium 58 Hardtop modelini tercih eden İlhan Sabancı, aylar önce sipariş ettiği motoryatına kavuştu.
Miami’den getirttiği yatına 2 milyon Euro ödeyen Sabancı, denize inmek için sabırsızlanıyor.
Ünlü tasarımcı Cristiano Gatto tarafından tasarlanan yat, koyu gri gövdesi ve cam kabinli tavanıyla dikkat çekiyor.
Yüksek kalitesi ve süratiyle göze çapan tasarım, denizcilik faaliyeti gösteren Yasa Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı’nın geniş tekne koleksiyonuna çok yakışacak. HÜRRİYET/ Mehmet Üstündağ