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Türkiye Ilıca Mahallesi'nde 37 gün sonra saat 21.00'da hayat normale dönecek

Ilıca Mahallesi'nde 37 gün sonra saat 21.00'da hayat normale dönecek

Türkiye

Ilıca Mahallesi'nde 37 gün sonra saat 21.00'da hayat normale dönecek

Corona virüs görülmesiyle karantinaya alınan Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde, 37 gün sonra hayat saat 21.00'den itibaren normale dönecek.

05 Mayıs 2020, Salı 17:02 Son Güncelleme:
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Doğanşehir ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi, corona virüs vakası görülmesi üzerine 29 Mart günü karantinaya alındı. Giriş-çıkışların yasaklandığı mahalledeki karantina uygulaması bugün saat 21.00'de sonlandırılacak.

Valilik duyurdu

Malatya Valiliği, yaptığı açıklamayla mahallede yapılan sağlık taraması sonunda şüpheli vakaya rastlanmadığını, bu nedenle karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Darende ilçesi Ilıca Mahallesi'nde corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Mart 2020 tarihinde alınan karantina kararının, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 5 Mayıs 2020 tarihi, saat 21.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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