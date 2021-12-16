İlim Yayma Ödülleri 19 Aralık Pazar akşamı sahiplerini buluyor

Türkiye’nin ve özellikle bilim dünyasının merakla beklediği İlim Yayma Ödülleri’nin açıklanmasına günler kaldı. İlk olarak Mayıs 2017’de gündeme gelen İlim Yayma Ödülleri, aradan geçen 4 yılda Türkiye’nin saygın akademik ödülü olma yolundaki yapısını güçlendirerek yoluna devam ediyor. İki yılda bir verilen İlim Yayma Ödülleri’nin ikincisi 19 Aralık Pazar akşamı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Kapsamlı şekilde aylardır hazırlanılan 2021 İlim Yayma Ödülleri gecesine Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda seçkin konuk katılacak. Akademi, bilim, sanat, iş dünyası ve siyaset camiasından çok sayıda isim, İlim Yayma Ödülleri gecesinde Dolmabahçe Sarayı’nda olacak.

5 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI

Bu sene ikinci kez gerçekleşecek ödül programına gösterilen ilgi, İlim Yayma Ödülleri’ne olan güvenin ve inancın tam olarak sağlandığını ortaya koydu. 20 Mayıs 2021 tarihinde başlayan ve 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eren İlim Yayma Ödülleri 2021 yılı başvuru sürecinde, toplam 5.021 kişi başvuru sistemine giriş yaptı. Bunlar arasında 159 üniversite ve 34 diğer kurum ve kuruluştan 428’i kadın, 683’ü erkek olmak üzere toplam 1111 başvuru tamamlandı. Tamamlanan başvurularda alınan temel eser türlerinde; Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme yer aldı.

ÖDÜLLERE SEÇKİN KURUMLARDAN ÖNEMLİ DESTEK

Türkiye’nin saygın ve prestijli “Akademik Ödülü” hedefiyle 2 yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödüllerine Türkiye’nin önde gelen kurumları sponsorluk desteği veriyor. TURKCELL, HAYAT Holding, TOSYALI Holding ve MNG Şirketler Grubu’nun ana sponsoru olduğu ödüllerde, ASELSAN, AKSA Enerji, EMLAK Konut, MEMORIAL Platin sponsor; TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği), Megasan, EVYAP, Torkam Holding altın sponsorlar olarak yer alıyor. Ödüllerin İletişim sponsorluğunu ise Demirören Medya üstleniyor.

“ARAŞTIRMA ALANLARI KAMUOYUNA MAL OLMALI”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’nin ileriye dönük daha da kalıcı hale gelebilmesi için araştırma alanlarının topluma mal olması gerektiğini söyledi:

“Bu ödüllerin başarısı başvuruların kalitesine bağlı… Biz bir değerlendirme kriteri işletiyoruz. Doğru adrese ödülleri teslim edeceğimize inanıyoruz. Her geçen ödülde algoritmamızı daha da geliştiriyoruz. Bu ödüle aday olma ve aday gösterilmede akademi dünyasının daha da keşfedilmesini istiyoruz. Amacımız başarılı akademik kariyerlere özenilmesini sağlamak. Araştırma alanları kamuoyuna ne kadar mal olursa özendirici vasfı o kadar desteklenmiş olur.“

“HEDEFİMİZ, ÖDÜLLERİ ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIMAK”

Necmeddin Bilal Erdoğan, yakın gelecekteki hedeflerinin ilim Yayma Ödülleri’nin uluslararası boyuta taşınması olduğunu ifade etti:

“Uluslararası yankısıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu ödüllerin uluslararası hüviyet kazanması için çalışıyoruz. Doğal süreci olduğuna inanıyoruz. Hem de uluslararası olarak ülkemizdeki ilim yayma gibi 70 yıllık geleneğin dünyada ilmin yayılmasına katkı vermesini ümit ediyoruz. İlim yayma vakfımızı ilim yayma cemiyetimiz kurarken vakfın senedine memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılmasına, beynelminel misyon yüklemiş. İnşallah ödüllerimizin gelişimi uluslararası boyuta taşınmasıyla da vakfımızın misyonu tam anlamıyla yerine gelmiş olacak.’’

’’2021 ÖDÜLLERİ İÇİN 125 BİLİM İNSANI İLE ÇALIŞTIK’’

İlim Yayma Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, ödüllerin, kabul edilen bini aşkın çalışmanın arasından büyük titizlikle günlerce incelenip tartışılarak karar verildiğini söyledi.

“2017 yılında 30 kişilik ekiple çalışmaya başladık. 2 yıl boyunca dünyada bu alanda ne tür çalışmalar yapılıyor bunları inceledik. Dünyada nasıl bu tarz çalışmalar yapıyor diye araştırdık. Bir ödül sistemi ortaya koyduk. 2019’da 106 üniversiteden başvuru geldi, bu kez 159 üniversite başvurdu. Diğer kurumlarda çalışanlar da var. 2019 yılında 15 kurumdan, 2021 yılında da 34 kurumdan başvuru geldi. Toplam 125 bilim insanıyla bu sonuçları değerlendirmiş olduk. 2019 yılından bugüne kadın bilim insanı başvuru oranında da artış oldu. Bu oran 2019’da yüzde 22 iken bugün yüzde 38’e çıktı. Bu gurur ve umut verici...”

ÖDÜL TÖRENİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN TEŞRİFLERİYLE GERÇEKLEŞECEK

Başvurular arasından ödül almaya hak kazananlar; çok sayıda seçkin ismin katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. 19 Aralık Pazar akşamı Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşecek törende toplam üç kategoride finale kalan çalışmalar, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla mükâfatlandırılacak. Ödül miktarları, Büyük Ödül için 600 bin lira, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler Ödülleri için ise 200'er bin lira olarak belirlendi.