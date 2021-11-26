'İlim yayma ödülleri' için geri sayım

Türkiye’de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen ve ilki 2019 yılında gerçekleştirilen ‘İlim Yayma Ödülleri’, 2021’de ikinci kez düzenleniyor. ‘Büyük ödül’, ‘sosyal bilimler’ ve ‘mühendislik, doğa ve sağlık bilimler’ olmak üzere üç kategoride başvuruya açılan ödüller, 19 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda sahiplerini bulacak.

8 FARKLI DEĞERLENDİRME

Demirören Medya’nın iletişim sponsoru olduğu ödül programında araştırmacılar, toplumda yaygın etki oluşturanlar ile Türkiye’nin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan kişiler ödüllendiriliyor. Bu çerçevede 1111 başvuru, 6 farklı kurul tarafından 8 farklı aşamada değerlendirildi. Sosyal bilimler ile mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri kategorilerinin her biri için 200 bin, büyük ödül kategorisi için 600 bin olmak üzere toplam 1 milyon lira para ödülü verilecek.

AKADEMIK ÇALIŞMALARA ÖZENDİRİYOR

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’ne aday olma ve aday gösterilme anlamında akademi dünyasının teşvik edilmesini istediklerini söyledi. Ödüllerin en önemli maksatlarından birinin başarılı, parlak çocukların akademik kariyere, akademik araştırmalara özenmesini sağlamak olduğunu belirten Erdoğan, “Ayrıca ödül sahiplerimizin tanınması ve tanıtılması önemli. Ödül alan akademisyenlerimizi biz destekliyoruz ama araştırma alanları, yaptıkları işler, kamuoyuna ne kadar mal olursa bu ödüllerin akademi dünyasında özendiriciliği o kadar güçlenmiş olur” dedi.

10’UNCU YILDA ULUSLARARASI HEDEF

Ödüllerin uluslararası yankısıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bizim planlamamız 5’inci ödüllerde yani 10’uncu yıl itibarıyla bu ödüllerin uluslararası hüviyet kazanması. Bunun hem Türkiye’deki akademik gelişmenin doğal süreci olduğuna inanıyoruz hem de uluslararası boyutta da dünyada ilmin yayılmasına destek olmasını ümit ediyoruz. Ödüllerimizin uluslararası boyuta taşınması vakfımızın misyonunun tam anlamıyla yerine gelmesini sağlamış olacak.”

1111 BAŞVURU ALINDI

İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ödüllerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“2019’da ödüllerimize 758 başvuru almışken bu yıl 1111 başvuru aldık. İlk yıl 106 üniversiteden başvuru alırken bu yıl 159’a çıktı. Ayrıca ilk yıl 15 kurumdan başvuru gelirken bu yıl bu sayı 34’e yükseldi. 2019 yılından bugüne kadın bilim insanı başvuru oranında da artış oldu. Bu oran 2019’da yüzde 22 iken bugün yüzde 38’e ulaştı.”

YENİ CEVHERLER KEŞFEDİLİYOR

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı’nın şu anda 189 yurtta, 178 şubede ve 67 gençlik merkezinde eğitim öğretime hizmet ettiğini söyledi. İlim Yayma Ödülleri’nin bu yıl gördüğü ilgiden memnun olduklarını ifade eden Tülün, “Temennimiz, tüm akademi camiasına motivasyon olması, ülkemiz adına yeni cevherlerin keşfine imkan sağlamasıdır” dedi.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜNE KATKI

İlim Yayma Ödülleri, yalnızca Türkiye’de yapılan çalışmaları kapsıyor. Türkiye dışındaki Türk akademisyenler için de bir kapı açma fikrinin oluştuğunu anlatan Bilal Erdoğan, ödüllerin ters beyin göçüyle ilgili de özen verici bir niteliği olduğunu düşündüğünü söyledi.