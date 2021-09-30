Magazin İlişki bitti dostluk baki! Melisa Döngel ve Deniz Şahin ayrıldı

İlişki bitti dostluk baki! Melisa Döngel ve Deniz Şahin ayrıldı

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İlişki bitti dostluk baki! Melisa Döngel ve Deniz Şahin ayrıldı

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncuları arasında yer alan Melisa Döngel, iş insanı Deniz Şahin ile aşk yaşadığını sosyal medyadan ilan etmişti. Yazı birlikte geçiren çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerine noktayı koydu. Ali KESER / POSTA

30 Eylül 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Melisa Döngel geçen nisanda “Flörtüm yok. Şaşırıyorum; bana vakit ayıran yok” demiş, bu sözlerden bir hafta sonra Antalyalı turizmci Deniz Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

'AYRILMAMIZ GEREKTİ'

Yazı beraber geçiren sevgililerin geçenlerde ayrıldığı söylenmişti. Melisa Döngel dedikoduları doğruladı ve “Her ilişki gibi toksik bir hale geldi. Ayrılmamız gerekti. Ama arkadaşlığımız baki” dedi.

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