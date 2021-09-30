İlişki bitti dostluk baki! Melisa Döngel ve Deniz Şahin ayrıldı

Oyuncu Melisa Döngel geçen nisanda “Flörtüm yok. Şaşırıyorum; bana vakit ayıran yok” demiş, bu sözlerden bir hafta sonra Antalyalı turizmci Deniz Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

'AYRILMAMIZ GEREKTİ'

Yazı beraber geçiren sevgililerin geçenlerde ayrıldığı söylenmişti. Melisa Döngel dedikoduları doğruladı ve “Her ilişki gibi toksik bir hale geldi. Ayrılmamız gerekti. Ama arkadaşlığımız baki” dedi.