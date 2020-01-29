İlişkide kötü alışkanlıkları bırakmanın 5 yolu

Bir ilişkinin sonucunun nereye varacağı belli olmaz. Söz konusu randevular olduğu zaman, kendimizi benliğimizi sorgularken buluruz. Ben zehirli bir insan mıyım? sorusu, ilişkilerinde başarısız olan kişilerin çoğunlukla kendilerine yönelttikleri soruların başında geliyor. Kendinizi değiştirmeyi düşünüyoruz ancak esas yapmamız gereken toksik kalıpları ortadan kaldırıp, kötü alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmak olmalıdır. Bu hem bizim için, hem de sevdiklerimiz için oldukça iyi bir dönüşüm olacaktır. Uzmanlara göre, aşağıdaki adımları izlerseniz, doğru yolu bulacaksınız.

1-Affetmeyi öğrenin. Özellikle de kendinizi!

İlişkilerde sürekli başarısız olmanın sonucu olarak kendimizi değiştirme kararı aldık. Bu süreçte kendinize kötü davranmayın. Bunun yerine, hepimizin kötü davranışları olduğunu, hayatta her zaman hata yapabileceğimizi ve bunların normal olduğunu hatırlayın. Umudunuzu kaybetmeyin ve önünüze bakın.

2-Durum değerlendirmesi yap

Biriyle çıkmayı karar verdiğinizde oturup ön yargısız bir şekilde düşünün. Bir kağıda 2 sütun yapın sonra iyi bir ilişkiden istediğiniz her şeyi listeleyin. Sonra ikinci sütuna, onlarla olan bağınızın gerçekliğini yazın. Aralarında büyük bir fark var mı karşılaştırın. Eğer varsa, bu ilişkiyi yeniden düşünün.

3-Uyarı işaretleri tanı

Geçmişte yaptığınız şeyleri göz ardı etmeyin. Kötü bir işaret fark ederseniz, bu sayede ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Durum daha da kötüleşmeden müdahale edebilirsiniz.

4-Ne beklediğinizi netleştirin

Ciddi bir şeye başlamadan önce, karşınızdaki kişiye ne beklediğini söylemelisiniz. Bu konuda agresif olmayın, ama pasif de olmayın. Ne istediğinizi, sınırlarınızı ve beklentilerinizi bilin.

5-İnsanların hata yaptığını ve kimsenin mükemmel olmadığını anlayın

Hepimizin kötü özellikleri ve alışkanlıkları var. Bir kişiyi sadece 'insan' olduğu için tamamen kabul etmeyin. Aynı şekilde tamamen reddetmeyin de. Dengeyi kurmayı bilin.



