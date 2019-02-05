"İlişkiden kaç gün sonra hamilelik belli olur?, Hamilelik kaç hafta?" gibi sorular bebek sahibi olmak isteyen çiftler tarafından yoğun bir şekilde aratılıyor. İşte konu hakkındaki bilgiler?

HAMİLELİK KAÇ HAFTA SÜRER?

Hamileliğin ortama süresi 40 haftadır. Hamilelik süresi hesaplarken saymaya gebe kalınan andan başlamayız.

Doktorlar bizlere bebeğimizin kaç haftalık olduğu söylediğinde, hesaplama son adetin ilk gününden başlıyor. Bunun anlamı da döllenmenin bu tarihten 2 hafta önceki veya sonraki aralıkta meydana gelmiş olduğudur.

Bununla birlikte, ilk ultrason taramasına girdiğinizde, tam olarak kaç haftalık hamile olduğunuzu öğrenirsiniz. Bu, doktorların bebeği ilk gördüklerinde yaptıkları bir hesaplama ile elde edilir.

Bu bilgi kesinleştiğinde, matematik kusursuz bir şekilde çalışmaya başlar. Hamilelik 38 ila 42 hafta arasında sürer. Bu zaman aralığında, bebeğiniz tüm fonksiyonları tamamlanmış bir şekilde doğar. Ve yine bu zaman aralığında, hamilelik tam zamanında sonlanmış olur.

İLİŞKİDEN KAÇ GÜN SONRA HAMİLELİK BELLİ OLUR?

Hamilelikten emin olmak için gebelik testi yapmak gerekiyor. Ya da hastaneye gidip beta HCG veya kan testi yaparak hamile olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Yerleşme sonrasında insan karyonik gonadotropin hormonu (HCG) hormonunun salınımı artar ve bu hormonun salınımıyla birlikte göğüste hassaslaşma, bel ağrısı, sık idrara çıkma, yorgunluk gibi diğer hamilelik belirtileri başgösterir.

Bu doğrultuda cinsel birlikteliğin üzerinden ortalama 10-14 gün geçtikten sonra gebeliğin belli olduğundan söz edilebilir.