İlişkiden ne kadar süre sonra hamilelik testi yapılır?

Hamilelik testinin ilişkiden ne kadar sonra yapılması gerektiği ilişkinin yumurtlama döneminde olup döllenmenin gerçekleştiği durumlar için söz konusudur.

Düzenli adet döngüsüne sahip bir kadın dediğimizde ortalama adet döngüsünün 28 gün kabul ediyoruz. Adet döngüsü adet kanamasının 1. gününden sonraki adet döngüsünde kanamanın başladığı 1. güne kadar geçen zamandır. Sağlıklı bir kadında bu döngü 21-35 gün arasında değişir. Fakat pek çok kadında ortalama 28 gündür. 28 günde bir adet gören kadında yumurtlama günü 14. gün iken, 35 günde bir adet gören kadında yumurtlama 21. gündür.

Yumurtlama ile tüp tarafından yakalanan yumurta hücresi 36 saat içinde döllenirse o ay içinde gebe kalabilirsiniz. Bu nedenle adet döngünüz içinde olan her ilişki ile gebe kalma şansınız yoktur.

Yumurtlama dönemine yakın bir zamanda cinsel birleşme oldu ise ve sağlıklı sperm ve yumurta döllenmesi gerçekleştiyse Beta HCG hormonu yaklaşık 7-8 gün sonra ilk olarak kanda yükselmeye başlar. Bundan 2 gün sonra da idrarda tespit edilebilir düzeye çıkar.

Buradan da anlaşılacağı üzere ilişkiden ne kadar zaman sonra hamilelik testi pozitif çıkar sorusunun cevabını verebilmek için ilişkinin yumurtlama döneminde olması gerekir. O zaman beklenen adet gününden 3-4 gün sonra yapılan kan testi ile gebeliği tespit etmek mümkün olur.

Hamilelik testi en erken ne zaman çıkar gebelik planlayanların en çok merak ettiği sorulardan biridir.

Gebelik planlayıp, artık korunmayı bıraktığınız süreçte adet ortası gelip yumurtlama olmasıyla birlikte şişkinlik, duygu durumundaki değişiklik, göğüslerde dolgunluk hissi gebeliğin erken dönem belirtileri arasında da işlendiği için adet gününüz gelmeden test yapmak istersiniz.

Gebelik testinde kan veya idrarda Beta HCG hormon seviyesinde yükselmeyi ölçeriz. Kanda Beta HCG hormonu laboratuvar değerlerine göre değişmekle birlikte 5’in üzerinde çıkıp gün aşırı takip ettiğimizde 2’ye katlanarak artıyorsa pozitiftir. Kanda yapılan gebelik testi adet gecikmeniz olmadan 3-4 gün öncesinde bile pozitif yakalanabilir.

Kendi kendinize evinizde yapabileceğiniz idrarda gebelik testi ise artık günümüzde çok hassas ölçüm yapmaktadır. Kanda Beta HCG seviyesi 25 değerinin üstüne çıktığından idrar testi çift çizgi çıkar. Bazen erken gebelik döneminde idrar testinde 2. çizgi silik çıkabilir veya bekledikçe 2. çizgi belirginleşebilir. Böyle durumlarda da çok büyük ihtimalle gebesiniz. Gebelik durumunuzu kesinleştirmek için önerimiz kanda Beta HCG hormonu bakılması olur.







