İlişkiler sarsılabilir

VENÜS İLİŞKİLERİMİZE KADERSEL İMZA MI ATACAK?

Bu hafta açılarıyla Venüs ilişkilerimiz üzerinde hayli önemli bir rol oynayacak. Aslan burcunda ilerleyen Venüs ön planda olma, kendini gösterme ve sözünü dinletmek üzerine sahnelerde. Aynı zamanda sosyal olmak, hayattan zevk almak ve biraz da eğlenmek isteyeceğiz.

İlk olarak 5 Temmuz Pazartesi günü Kuzey Ay Düğümüyle altmışlık ve Güney Ay Düğümüyle üçgen açısı kesinleşiyor. Bu olumlu kontağı duygusal ilişkilerimizde dengeli olmak ve aşk hayatımızı yoluna koymak için bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Gitmemiz gereken yolu temsil eden Kuzey Ay Düğümü, Venüs’le olumlu açı kurduğunda sevgi yolunda birlik olma, aşk ile bağ kurma anlamlarını taşır. İkizler burcunda olan Kuzey Ay Düğümü iletişim kurmanın önemini vurgular nitelikte. Sevgiyi almak kadar vermenin de kadersel yolumuzda etkili olduğunu unutmayalım ve ikili ilişkilerimize bu hafta iletişim kurmaya çalışalım. Partnerimizi daha dikkatli dinleyelim ve onu duyduğumuzu belli edelim.

Bu pozitif etkileşim ilişkilerimiz üzerinde hayli kadersel etkiler bırakabilir çünkü Venüs’ün Ay Düğümleriyle açısından sonra 7 ve 8 Temmuz’da yapacağı zorlu açılar ilişkilerimizi üzerine etkili sonuçlar ortaya çıkaracak gibi gözüküyor.

7 Temmuz’da Venüs-Satürn karşıtlığı ilişkilerimize disiplin, sorumluluk ve ciddiyet getirici bir etki yaratacak. Eğlenmek yerine ilişkiyi rayına oturtmak, partnerimizin sorumluluk almasını istemek veya bizden istenmesi söz konusu olabilir. Bizi zorlu kararlar almaya itecek bu enerji yüzleşmek istemediğimiz sorunları da gün yüzüne çıkartabilir.

8 Temmuz’daki Venüs-Uranüs karesi de tam bu enerjinin üzerine beklenmedik duyguları gün yüzüne çıkartıp, ani ve sarsıcı kararlar almamıza sebep olabilir. Sağlam temellere oturtamadığımız ilişkilerimiz bu sarsıcı ve güçlü enerjilerle ayakta kalmakta zorlanabilir hatta bitişlere neden olabilir. Uranüs’ün özgürleşmeye iten heyecan verici etkisi bizi kışkırtıcı kavgalara da itebilir. Bu hafta sevdiklerimize karşı sabırlı davranmak çok önemli olabilir. Kadersel bitişler ve başlangıçlar ani bir şekilde yaşanabilir.

YENGEÇ BURCUNDA YENİAY

Yeni başlangıç tohumları ektiğimiz yeniay zamanları önemlidir. 10 Temmuz Cumartesi günü sabaha karşı deneyimleyeceğimiz yeniay 18 derece Yengeç burcunda gerçekleşecek.

Yengeç burcu beslemek, ait olmak ve aile olmakla ilgilidir. Plüton’dan karşıt açı alan yeniay derecesi duygularımız ve ilişkilerimizi üzerinde yeniden yapılandırıcı bir etki getirebilir. Bir diğer su burcu Balık’ta retro hareketinde olan Neptün ise yeniaya manevi ve spiritüel destek vermekte. İlişkilerimize neşe ve yaratıcı bir enerji de sunabilir. Çevremize empati ile yaklaşabilir ve yardıma ihtiyacı olanlara destek olabiliriz.

İlişkilerimiz üzerine hayli güçlü enerjiler deneyimleyeceğimiz bu haftamızda, alacağınız kararlarla kadersel yolunuzda birlik ve beraberlik enerjini getirmesini diliyorum. Haftanız güzel geçsin, sevgilerimle…