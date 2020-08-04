İlişkilerde egolarımız devreye giriyor, dikkat!

Şu sıralar her birimiz için belki de en fazla ihtiyacımız olan şey daha fazla özgür olmak ve kendi düşüncelerimizi, kendi hayallerimizi kimsenin bizim üzerimizde oluşturacağı bir engel olmadan gerçekleştirebilmek. Ancak bu çok da kolay olmayacağa benzemekte.

Ego savaşları ilişkilere zarar vermesin!

Karşılıklı ilişkilerde ortaya çıkabilecek olan sorunlar özellikle egoların devreye girmesi ile oluşabilecek ego savaşları halini alabilir. Karşımızdaki kişilerin üzerimizde fazla baskı kurmaya hatta patronluk taslamaya çalıştığını hissedebilir ve özgürlüğümüzün kısıtlandığını düşünerek bu durumdan oldukça rahatsızlık duyabiliriz.

Pazartesi ve Salı günleri kutuplaşma enerjisi gerilim yaratacak!

İlişkilerde aradığımız bağımsızlığı elde etmek için mücadeleci bir tavır içine girecek olmamızın etkileri karşımızdaki kişiler tarafından baskıcı, otoriter, eleştirel bir tavır ile yanıtlanabilir. Bu durum karşılıklı olarak ilişkilerimizde stresli durumlar içinde bulunabileceğimize işaret etmekte. Kutuplaşma enerjisi özellikle Pazartesi ve Salı günü sorunlara yol açacak olabilir. Bu açıdan dikkatli olmakta ve egosal sorunların yol açabileceği çatışmalara, restleşmelere, tartışmalara sakin yaklaşmakta fayda var. İlişkilerimiz üzerine taşınabilecek egosal sorunların beklenmeyen tarzda davranışlara ve ani verilmiş kararlara yol açabileceğini de akılda tutmak çok önemli. İçinde bulunduğumuz koşulların bir anda bizi beklenmeyen tepkiler vermeye ya da beklenmeyen tepkiler almaya açık tuttuğunu da bilmek özellikle haftanın ilk iki günü için oldukça önemli. Mars ve Jüpiter arasında kesinleşen kare açı da yine haftanın ilk günlerinde egosal aşırılıklara işaret edebilir. Bireysel olarak kendi hedeflerimizi ya da isteklerimizi gerçekleştirmek adına aşırı tepkisel ve ölçüsüz tavırlar içine düşmüyor olmaya dikkat etmemiz yararımıza olur.

İçinde bulunduğumuz koşullar sarsılıyor!

Dolunay enerjisi ile başlayan hafta, içinde bulunduğumuz koşulları sabit tutmakta zorlanacağımız ve önemli değişimlerin hayatlarımıza katılmak üzere olduğu bir hafta içinde olabileceğimize işaret etmekte.

Değişim ilişkinin geleceğini kurtarabilir!

İlişiklerimizin yapısal olarak değişim içine girdiği bir süreçte olabiliriz. Bunu biliyor olmakla, oluşan enerjiyi yıkan, dağıtan, bozguna uğratan yönüyle kullanmak yerine; farkındalık getiren, değişime yönlendiren, ilişkiyi yenilemeye ve geliştirmeye fırsat sağlayan yönü ile değerlendirebiliriz.

Ev, yuva, çocuklar, ailevi konular ile ilgili mesuliyetlerimiz var!

Pazartesi ve Salı günü özellikle ev, yuva, çocuklar ve ailevi konular ile bağlantılı olan durumların hayatımızda önemli gündem yaratacak olduğunu fark edebiliriz. Üzerimize düşen mesuliyetlerin ağırlığı büyük olabilir. Gerçekçi olmak ve gerekli sorumluluğu yüklenebiliyor olmak daha sonrasında ileriye doğru yol almamız için bize fırsat sağlayıcı olabilecektir. Yine Pazartesi ve Salı günlerinde kolay akan bir iletişim içinde olamayacağımızı aklımızda tutmakta ve sabırlı olmakta fayda var.

Konuşarak anlaşabilir ve sorunlarımızı çözebiliriz!

Çarşamba günü kendimizi çok daha rahat hissetmeye başlıyoruz. İlişkilerimiz üzerine düşünmek, karşılıklı olarak ortak bir noktada birleşmek adına olumlu bir gün olarak hem Çarşamba gününü hem Perşembe gününü kullanabiliriz. Eğer var ise sorunlarımız üzerine konuşmanın, sorunlarımıza akılcı, mantıklı ve gerçekçi çözümler üretmenin fırsatını bulabiliriz. Karşılıklı olarak birbirimizi anlayabiliyor olmak, uyum göstermek adına istekli olmak, olaylara yapıcı yaklaşmak adına olumlu enerjiler barındıran bu iki gün, ilişkilerimize yapıcı yönde etkiler getirecek. Ortaklıklar, ortak anlaşmalar, işbirlikleri adına da yüz güldüren etkileri ile değerlendirebiliriz.

Duygusal karmaşa yanıltıcı olmasın!

Cuma günü ise duygusal anlamda karmaşa içine düşebileceğimizi aklımızda tutmakta fayda var. Verilen kararları akıl süzgecinden geçirmek bugün için yararımıza olacaktır. Beklentilerimizi bulmakta zorluk çekecek olabilir, duygusal hassaslığın getireceği yanılgılara düşecek olabiliriz. Cumartesi günü, Yengeç burcu ilerleyişine başlayan Venüs ile birlikte; sevgi, ilgi, aşk, uyum ve birliktelikler içinde olmak arzumuzun çok daha arttığını hissediyor olacağız. Yengeç burcu ait olmak ile ilintili bir burçtur. Venüs bu burçta hareket ederken, bir ilişkiye dair olmak ya da var olan ilişkiyi korunaklı, güvenli ve bağlılık içeren platformlara taşımak arzusu çok yükselecektir. İlişkilerimizde en fazla değer verdiğimiz kavramları sevgi, bağlılık ve fedakârlık kavramları oluşturmaya başlayacak. Pazar gününe geldiğimizde; bir nevi ilişkilerimizde var olan ortak bir hedef üzerine mücadele etmek, ilişkiyi daha ileriye, daha sağlam bir platforma taşımak adına istek duyarak hareket ediyor olacağız. Bugün mücadelesini verdiğimiz amaçlarımız üzerine gerçekçi yaklaşımlar sergilemek ile sonrasında olumlu gelişmeler yakalayabiliriz. Herkesi güzel bir hafta bekliyor olsun diliyorum.

dilara.efeoglu@astrolojiokulu.com