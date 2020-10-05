İlişkileri şifalandırmak
İlişkiler hayatlarımızda bize ayna tutan, bize bizi gösteren en önemli unsurlar aslında. Bir ayna gibi ilişkilerimizde kendimizi görüyoruz. Tabii ki bu durum iyi ilişkiler yaşayanımız için iyi insan olmak ya da kötü ilişkiler yaşayanımız için ise kötü insan olmak anlamına gelmiyor. Karşılıklı kurulan bir ilişki içinde; diğer kişiden bize yansıyan etkiler aslında bizim kendi bilinçaltımızdan yansıyan durumların ta kendisini gösterir. // Dilara Efeoğlu
05 Ekim 2020, Pazartesi 09:52 Son Güncelleme:
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İlişkiler ruhsal yolculuğumuzun tekâmül süreçlerine hizmet eder. İyi olarak tanımladığımız ya da bize iyi hissettiren ilişkilerle karşılaşmak, bilinçaltımızın kendiyle ilgili çözümlemeye ulaştırdığı ya da ruhumuzun evrimleşme aşamalarının ileri düzeyine taşıdığı düşüncelerinin ve duyguların yansıması olarak bir nevi karşımıza çıkıyor. İlişkilerimiz denilince en fazla kadın- erkek ilişkisi olarak hayatımızda yer alan ilişkiler bizim için odak noktası halini alır. Arada duygusal ya da iletişimsel bağlar olan diğer profildeki ilişkilerimiz için de yine bir ayna misali, bize yansıyan etkilerini yine bilinçaltımızdan gelen mesajlar ile oluşturur. Karşımızdaki kişiler bilinçaltımızın ya da üst bilincimizin bize çektiği kişilerdir
Ruhsal olarak hepimiz büyümek için buradayız. Olgunlaşmak ve tekâmül aşamalarında kendini ileri boyutlara taşımak her ruhu edinmek için ihtiyaç hissettiği en büyük deneyimlere götürür ve işte ilişkilerimiz bize bu deneyimleri sağlayan aynalar olarak hayatlarımızda yer alır.
Olgunlaşmak ve bilgeleşmek her ruhunun ihtiyacıdır
Unutmamız gereken bir şey, bir ilişki düz ve yolunda gidiyor olsa da ya da engebeli ve sorunlu gidiyor olsa da yine de ruhumuzun gelişimini besleyen etkiler için hayatlarımızda yer alır. Yolunda olarak tanımlanan bir ilişki ruhsal gelişimimizin daha farkındalığı yüksek boyuttan beslenmesini sağlarken, yolunda gitmeyen, engellere ya da tümseklere takılan bir ilişki ise, öğrenmemiz gereken bir şeyleri öğretmeye çalışan bir destek olarak hayatlarımızda yer almıştır diye düşünebiliriz. Her ilişki ruhumuzun bu ihtiyacına hizmet eden bir olgu olarak hayatımıza girer ve bazen hep kalır bazense görevini tamamlar ve hayatımızdan çıkar gider…
Önemli olan bir ilişkinin bize ne kattığının farkında olabilmek
Uyumlu bir ilişkinin verdiği huzur ruhumuzu ahenk ve dinginlikle besler. Böyle bir ilişki içinde olmanın ruhsal gelişimize katacağı gelişimin farkındalığı bizi bilgeleşmeye doğru kolayca götürür. Uyumsuz ya da sorunlu bir ilişki haliyle karşılaştığımızda ise, ruhumunuz ihtiyacı olan edinimi (ya da tecrübeyi) almak yönünde farkındalığımızı devreye sokmak gerektiğini anlamalıyız. Bu asla kötü giden ilişkilerin içinde kayıp olmak, kurban olmak gerekir anlamına gelmez. Tam tersine, ilişki içinde yaşadığımız sorunlara yönelik ‘neden’ sorusunu iç dünyamıza dönerek kendimize sormak ve kendimize dair samimi bir cevap almak gerektiği anlamına gelir. İç dünyamızdan gelen cevabın içinde bulduğumuz farkındalık hem ilişkimizi ilerletme konusunda bize en doğru cevabı verir hem de ruhumuzun gelişimsel ihtiyacı olan farkındalığımızı kazanabiliriz. Bu hafta İlişkilerimize yönelik şifalanma, iyileştirme, arındırma, farkındalık kazandırma yönünde önemli fırsatlar ve doğru zamanlar ile değerlendirebileceğimiz yönde güçlü enerjiler var.
Haftanın dönüştürücü gücünü değerlendirin
Gerçekçi bir bakış açısıyla ilişkilerimize bakabilir, ilişkilerimizden bize yansıyan etkileri farkındalıkla dikkate alabilir ve bir nevi kendimizde yepyeni bir dönüşüm sağlayabiliriz. Haftanın günlerine göre baktığımızda;
- 5 Ekim Pazartesi karşılıklı konuşmalar yapmak için öğle saatlerini beklemekte yarar var. Gerçekçi bakış açımızın güçlü olduğu ve duygusal konularda akılcı kararlar almaya müsait bir gün.
- 6 Ekim Salı ilişkilere yönelik önemli bir karar vermek ya da önemli bir konuda konuşma yapmak için istekli ve heyecanlı olabiliriz. Aceleci ve sabırsız davranışlar ve kararlar içinde olmamaya dikkat. Düşünerek hareket ettiğimizden emin olmakta fayda var.
- 7 Ekim Çarşamba işbirlikleri, ortaklıklar gibi geleceğe yönelik kararlar için destekleyen enerjiler var. Karşılıklı uyumu yakalamak adına olumlu etkiler içeren bugünü yine de akılcı ve sürdürülebilir kararlar almakla geçiriyor olduğumuzdan emin olmak önemli.
- 8 Ekim Perşembe çekişmeye, rekabete açık enerjilerin olduğu bir gün. Diğer kişilerle kurduğumuz kontaklarda yanlış çıkışların, yanlış anlaşılmaların, kırıcı, yıkıcı davranışların yol açabileceği sorunlarla karşılaşabiliriz. Dikkatli olmak ve pişmanlık getirecek çıkışlar içinde olmamak yararlı olur.
- 9 Ekim Cuma ilişkilere, duygusal ve ailevi konulara daha iyimser bakabileceğimiz ve uyum etkiler alabileceğimiz yönde enerjiler taşıyor. Konuşmalar, duygu paylaşımları, kendini ifade etmek için istek ve heyecan duyabiliriz. Aşırı duygusal tepkiler vermemeye dikkat etmek önemli.
- 10 Ekim Cumartesi ilişkileri aktif hale getirecek enerjiler devrede. Sıra dışı davranışlarla sıra dışı kararlar almaya kendimizi yakın hissedebiliriz. Bireysel olarak farkındalığımızı ortaya çıkarabileceğimiz enerjileri doğru değerlendirebilmek ilişkilerimizle ilgili gelişmeler yaratabilir.
- 11 Ekim Pazar kendimize duyduğumuz güven artıyor. Bu güveni ilişkiye doğru yansıtabilirsek, doğru ve yerinde çözümler ve uzlaşma sağlama imkânı bulabiliriz. Abartılı istekler, egosal davranışlar uzlaşma sağlamaya engel olabilir. Her şeyin kontrolünü elde tutma arzusu içinde olmak yerine ortak hareket edebilmek önemli.