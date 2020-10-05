İlişkileri şifalandırmak

İlişkiler ruhsal yolculuğumuzun tekâmül süreçlerine hizmet eder. İyi olarak tanımladığımız ya da bize iyi hissettiren ilişkilerle karşılaşmak, bilinçaltımızın kendiyle ilgili çözümlemeye ulaştırdığı ya da ruhumuzun evrimleşme aşamalarının ileri düzeyine taşıdığı düşüncelerinin ve duyguların yansıması olarak bir nevi karşımıza çıkıyor. İlişkilerimiz denilince en fazla kadın- erkek ilişkisi olarak hayatımızda yer alan ilişkiler bizim için odak noktası halini alır. Arada duygusal ya da iletişimsel bağlar olan diğer profildeki ilişkilerimiz için de yine bir ayna misali, bize yansıyan etkilerini yine bilinçaltımızdan gelen mesajlar ile oluşturur. Karşımızdaki kişiler bilinçaltımızın ya da üst bilincimizin bize çektiği kişilerdir

Ruhsal olarak hepimiz büyümek için buradayız. Olgunlaşmak ve tekâmül aşamalarında kendini ileri boyutlara taşımak her ruhu edinmek için ihtiyaç hissettiği en büyük deneyimlere götürür ve işte ilişkilerimiz bize bu deneyimleri sağlayan aynalar olarak hayatlarımızda yer alır.

Olgunlaşmak ve bilgeleşmek her ruhunun ihtiyacıdır

Unutmamız gereken bir şey, bir ilişki düz ve yolunda gidiyor olsa da ya da engebeli ve sorunlu gidiyor olsa da yine de ruhumuzun gelişimini besleyen etkiler için hayatlarımızda yer alır. Yolunda olarak tanımlanan bir ilişki ruhsal gelişimimizin daha farkındalığı yüksek boyuttan beslenmesini sağlarken, yolunda gitmeyen, engellere ya da tümseklere takılan bir ilişki ise, öğrenmemiz gereken bir şeyleri öğretmeye çalışan bir destek olarak hayatlarımızda yer almıştır diye düşünebiliriz. Her ilişki ruhumuzun bu ihtiyacına hizmet eden bir olgu olarak hayatımıza girer ve bazen hep kalır bazense görevini tamamlar ve hayatımızdan çıkar gider…

Önemli olan bir ilişkinin bize ne kattığının farkında olabilmek

Uyumlu bir ilişkinin verdiği huzur ruhumuzu ahenk ve dinginlikle besler. Böyle bir ilişki içinde olmanın ruhsal gelişimize katacağı gelişimin farkındalığı bizi bilgeleşmeye doğru kolayca götürür. Uyumsuz ya da sorunlu bir ilişki haliyle karşılaştığımızda ise, ruhumunuz ihtiyacı olan edinimi (ya da tecrübeyi) almak yönünde farkındalığımızı devreye sokmak gerektiğini anlamalıyız. Bu asla kötü giden ilişkilerin içinde kayıp olmak, kurban olmak gerekir anlamına gelmez. Tam tersine, ilişki içinde yaşadığımız sorunlara yönelik ‘neden’ sorusunu iç dünyamıza dönerek kendimize sormak ve kendimize dair samimi bir cevap almak gerektiği anlamına gelir. İç dünyamızdan gelen cevabın içinde bulduğumuz farkındalık hem ilişkimizi ilerletme konusunda bize en doğru cevabı verir hem de ruhumuzun gelişimsel ihtiyacı olan farkındalığımızı kazanabiliriz. Bu hafta İlişkilerimize yönelik şifalanma, iyileştirme, arındırma, farkındalık kazandırma yönünde önemli fırsatlar ve doğru zamanlar ile değerlendirebileceğimiz yönde güçlü enerjiler var.

Haftanın dönüştürücü gücünü değerlendirin

Gerçekçi bir bakış açısıyla ilişkilerimize bakabilir, ilişkilerimizden bize yansıyan etkileri farkındalıkla dikkate alabilir ve bir nevi kendimizde yepyeni bir dönüşüm sağlayabiliriz. Haftanın günlerine göre baktığımızda;