İlişkiniz karantinadan nasıl sağ çıkar?

Partnerizin ne hissettiğini iyi bilin

Koronavirüs, hem toplumsal açıdan hem de ilişkiler açısından daha önce görülmemiş bir şey. Yani hepimiz 'karantina' gibi büyük bir durumu ilk kez deneyimliyoruz. İlişki terapisti Aoife Drury, karşınızdaki kişinin ruh hali ve hissettikleri konusunda tahminlerde bulunulmaması gerektiğini belirterek, herkesin bu süreci kendine özgü şekilde geçireğini söylüyor. "Genelde diğerlerinin de bizimle aynı duygulara ve düşüncelere sahip olduğunu düşünürüz" diyen Drury, karşıdakinin duyguları hakkındaki varsayımların yanlış beklentiler doğuracağını, bunun da dargınlıklara neden olacağını söylüyor. Bu yüzden akıl okumaya çalışmaktan kaçınmalı, karşılıklı açık diyaloglar kurulmalı. Drury, "Bunu daha önce hiçbirimiz deneyimlemedik, bu yüzden bununla hepimiz farklı şekilde başa çıkacağız, sorun değil" diyor.

İletişimi sürdürün

Özellikle üzgün ya da gergin hissediyorsanız, ilişkide tansiyon yüksekken diyaloğu korumak zorlaşabilir. Ama Drury, ilişkiyi ayakta tutmanın anahtarının iletişim kurmakta olduğuna inanıyor. "Yüksek endişe seviyesi, öfke ve hayal kırıklığı gibi güçlü negatif tepkilere yol açabilir. Bu duygular hissederken tepkilerinizde dikkatli olmaya çalışın" diyen Drury, anksiyeteli anlarda en doğru seçeneğin iletişim kurmak olduğunu savunuyor. Drury'e göre bu durumla başa çıkmanın en iyi yolu, sevdiğiniz kişiye 'zorlu bir zamandan geçtiğinizi' açıkça söylemek. İlişki psikoterapisti Kate Moyle ise Independent'a yaptığı açıklamada "Çözüm yolu iletişim. Birbirinize karşı mümkün olduğunca açık olmayı deneyin. Eğer hayal kırıklığına uğramış hissediyorsanız 'ben' dilini kullanın. 'Ben böyle hissediyorum', 'Sen böyle yapıyorsun' kalıbından çok daha farklı." diyor.

Bu sürecin bir sınav olacağını kabul edin

İkili ilişkilerdeki çözümlere odaklanan relate.org.uk'den Aidan Jones ise bunun herkes için alışılmadık bir durum olduğunu belirterek "Durumu iyi niyetle karşılayın, bu koşullarda tartışmalar büyük ihtimalle yaşanacaktır. Unutmayın, stresli durumlarla başa çıkmanın çeşitli yolları var, sizinki tek yöntem değil" diyor.

Büyük tartışmaları beklemeye alın

Karantina sürecinde tansiyonun yükselmesi normal, ancak bunu ilişki sorunlarınızı gündeme getirmek için bir şans olarak görmemelisiniz. Jones, "Büyük ve zorlu konuşmalar, yaşadığımız koşullar altında rafa kaldırılmalı. Özellikle de corona virüs hastasıysanız ve semptomları gösteriyorsanız" diyor. Özellikle de ailenizde risk altında yaşlılar varsa, onlara öncelik vermelisiniz.

Sürekli çalışmadığınızdan emin olun

Ev ve iş hayatını keskin çizgilerle ayırın. Evle ilgili gündelik işleri ve iş hayatını önem sırasına göre planlayın. Rutinlerinizi oluşturun ve örneğin pijamalarla çalışmayın.

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