İlişkinizin ömrünü uzatacak 7 tavsiye

Zaman zaman ilişkiler çıkmaza girebilir. Özellikle uzun süreli ilişkilerde, çiftler bir takım zorluklarla karşılaşabilir. Evli olun veya olmayın, bir ilişkiyi ilk günkü kadar ateşli tutmak mümkün. Sizi ilişkinizin ömrünü uzatacak 7 tavsiye ile baş başa bırakıyorum.

Hemen bitirmeyin

En ufak bir tartışmada ilişkinizi bitirmeye kalkmanız, hatta bitirmeyi düşünmeniz bile ilişkinizin zarara uğramasına sebep olur. Sevginiz için savaşın. Ve sevgilinizi ilişkiyi bitirmekle tehdit etmeyin. Karşı tarafın da size bu şekilde davranmasına izin vermeyin. Bu durum ilişkinin ciddiyetini kaybetmesine ve sağlam olmayan bir zeminde yaşanmasına neden olur.

İletişim kurun

Sevgilinizle iletişim kurmaktan çekinmeyin. Her sağlıklı ilişkinin başı iletişimdir. Sorunlarınızı, hoşlanmadığınız noktaları ona tatlı bir dille anlatın. Tatlı dil yılanı biler deliğinden çıkarır derler. Partneriniz sizi anlayışla karşılayacaktır.

Kendinize zaman ayırın

Uzun soluklu ilişki demek, her daim dip dibe olacağınız anlamına gelmez. Kendinize zaman ayırın ve arkadaşlarınızla bir araya gelip vakit geçirin. Sadece kendinize değil, partnerinize de kendine zaman ayırmasına fırsat verin. Sürekli birlikte vakit geçireceğiniz bir ilişkinin ateşi çabuk tükenecektir.

Sevdiğinize güvenin

Kesin bilgi; güven yoksa, ilişki de yoktur! Eğer uzun soluklu bir ilişki istiyorsanız, partnerinize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Aynı şekilde onun da size güvenmesini sağlamalısınız. Karşılıklı bir güven sistemi oluşturun. Güvenin yer almadığı bir ilişki iki taraf için de sadece yıkıcı olacaktır.

Beraber plan yapın

Sevdiğinizle birlikte bir şeyle yapmaya gayret edin. Birlikte projeler üretin ya da seyahat planları yapın. Aylar sonra gelecek bir sanatçının konserine gitmek için bilet alın mesela. Ya da yaz tatilinizi kış ayından planlayın. Bu 'seninle uzun süreli bir ilişki düşünüyorum' deme yöntemlerinden biridir aslında.

Tutkulu olun

Cinsel hayatınızdan tutkuyu eksik etmeyin. Yeni şeyler denemeye ve birbirinizin isteklerini dinlemeye açık olun. Cinsel hayatınızda fantezilere yer verin. Sevgilinizin hangi fantezilerden hoşlandığı ona sorun. Böylece utangaçlığın da önüne geçmiş olursunuz ve cinsel yaşamınız daha renkli hale gelir.

Değer verin

Uzun süreli ilişkilerin en önemli unsuru karşınızdakine değer vermek ve bunu ona hissettirmektir. Egonuzu ve korkunuzu bir tarafa bırakıp ona değerli olduğunu hissettirin. Unutmayın, her insan değer görmeyi hak eder. Özellikle de bu kişi sizi seviyorsa.

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