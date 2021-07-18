İlk 6 ayda kartlı harcama yüzde 42 büyüdü

Toplam kart sayısı ise 271.3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış gösterdi.

3 KATINA YÜKSELDİ

Yılın ilk yarısında kartlı ödemeler yüzde 42 büyüyerek 709 milyar TL’ye ulaşırken, kamu/vergi ödemeleri ve kuyumculuk sektörleri en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörler oldu. İnternetten kartlı ödemeler yüzde 77 büyüme ile 188 milyar TL’ye ulaşırken, yılın ilk altı ayında yapılan temassız ödeme adedi de geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı.

İKİ TANESİNDEN BİRİ TEMASSIZ

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 oldu.

İlk altı ayda 188 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme yapıldı. 2020’nin ilk altı ayına kıyasla yüzde 77 büyüdü.

Temassız ödemelerde 2021’in ilk yarısında yapılan işlem adedi, 2020’nin aynı dönemine göre 3 katına çıkarak 1.47 milyar oldu.

Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı yüzde 48’e yükseldi. Yani artık mağaza içi her 2 kartlı ödemeden 1’i temassız.