İlk adımı kim atacak?

Evde bir çatışma yaşandıktan sonra bazen bir sessizlik çöker. Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim sekteye uğrar, kendi odalarına çekilebilirler. Bu mola herkesin sakinleşmesi için gerekli zamanı tanıyabilir. Bu tavrı “küsme” davranışıyla ayırmak önemli. Küsmek çocuklarda duygusal anlamda derin yaralar açabilir. Ancak eğer ebeveynin duygularını yatıştırmak için zamana ihtiyacı varsa bunu çocuğuyla paylaşması da önemlidir.

KAVGA SONRASI İLK KİM ÖZÜR DİLEYECEK?

İlk adımı atmayı çoğunlukla haksız tarafın görevi olarak görürüz. Bu nedenle kavgalar sonrası, kendimizi de haklı gördüğümüzden, karşı taraftan özür bekleriz. Ebeveyn karşısında çocuğun yaşça küçük oluşu da özrü onun dilemesi gerektiğine olan inancı besler. Ancak çocuğunuz her zaman sizden küçük kalacağı için, sürekli onun özür dilemesini beklemek haksız bir talep olabilir. Eğer ona gereğinden fazla çıkıştığınızı, kızdığınız konuda haklı olsanız dahi duygularınızın fazla yükseldiğini düşünüyorsanız, bunu kabul etmek son derece erdemli bir davranış olacaktır.

HAKLI OLMAK EN ÖNEMLİSİ (Mi?)

Çocuğunuzla ilişkide en önem verdiğiniz ve vazgeçmek istemediğiniz hakkınız “haklı olmak” mı? “Önce ben gidersem haksız olurum. Geri adım atmış olurum” gibi kaygılar çocuğunuzla yaşadığınız çatışmanın en önemli parçası haline geliyorsa, durup düşünmekte fayda var. Ona inandıklarından vazgeçmemenin önemini, kendini savunmanın yollarını belki böyle öğretebilirsiniz. Ancak onunla iletişimi başlatmadığınızda çatışmaları çözmenin en işlevsel yolunun konuşmak olduğunu, kendisini ifade etmeyi, haklı değilse söz hakkının da hiç olmadığını ve sadece ona söylenenleri kabul etmesi gerektiğini de öğretmek istediğinize emin misiniz? Bir çatışma söz konusuysa kimin haklı olduğunu bulmaya çalışmaktansa birbirini önemseyen iki insanın, anlaşmalarının en önemlisi olduğunu ona göstermeyi tercih edebilirsiniz. Kendinizi anlatmak ve onun da kendisini ifade etmesine izin vermek ilişkinizi çok daha güçlendirecek. Bu ilişkinin ikinizde de yaratacağı güven ve sevginin yerini haklı olmanın gururu tutamaz.