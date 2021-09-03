2021-2022 eğitim öğretim dönemi ilkokul, ortaokul ve liseler için 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Okullarda bir süredir, sömestr tatili ile birlikte iki ara tatil daha yapılıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman? 2021-2022 ara tatilleri, 15 tatil ve yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre 2021-2022 eğitim öğretim dönemi ilk ara tatili, 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 1. dönemin ara tatili 19 Kasım'da sona erecek ve eğitim dönem sonuna kadar devam edecek.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN, İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci dönem, 24 Ocak Cuma günü sona erecek ve yarıyıl tatili (sömestr tatili) başlayacak ve bu tarihte öğrenciler ilk dönemin karnelerini alacak. Sömestr tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan arasında olacak. 15 Nisan tarihinden sonra öğrenciler yaz tatiline kadar başka bir tatil yapmayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatilden 15 Nisan’da dönen öğrenciler, 17 Haziran 2022’de yaz tatiline çıkacak. Böylelikle, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona ermiş olacak.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

17 Haziran tarihinde okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler karnelerini alacak.