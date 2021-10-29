2021 yılında okullarda ilk ara tatil kasım ayında yapılacak. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, kasım tatilinde hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapmış olacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman 2021? Kasım tatiline ne kadar kaldı? İşte, MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 12 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkan öğrenciler, 22 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

KASIM TATİLİNE NE KADAR KALDI?

29 Ekim Cuma günü itibariyle Kasım tatiline 14 gün kaldı. Öğrenciler, bu süre içerisinde 10 gün okula gidecekler.

SÖMESTR TATİLİ (YARI YIL TATİLİ)

22 Kasım 2022 Pazartesi günü okullarına dönen öğrenciler, 21 Ocak Cuma gününe kadar derslerine devam edecek. Cuma günü son ders saatinde ise 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarı yılı tamamlanmış olacak. Sömestr tatili ise resmi olarak 24 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 4 Şubat Cuma günü sona erecek. 7 Ocak 2022 Pazartesi tarihinde ikinci yarı dönem için ilk ders zili çalacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Şubat ayında başlayan ikinci yarı yıl Nisan ayına kadar kesintisiz devam edecek. İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 8 Nisan Cuma günü ders bitiminde başlayan ikinci ara tatil, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2021-2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Milyonlarca ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi, okulların kapandığı gün (17 Haziran) karnelerini de alacak.







