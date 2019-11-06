İlk ara tatile az kaldı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, öğrenciler 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak
Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestr tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020’de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.