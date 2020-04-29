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Dünya İlk aşı başarılı sonuçlar verdi

İlk aşı başarılı sonuçlar verdi

Dünya

İlk aşı başarılı sonuçlar verdi

İngiltere'de geliştirilen corona virüs aşısının olumlu sonuçlar verdiği ortaya çıktı.

29 Nisan 2020, Çarşamba 10:22 Son Güncelleme:
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Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı geçtiğimiz ay ABD’deki Montana Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde makak maymunları üzerinde denendi. Maymunlar aşıdan önce düşük dozlarda, sonrasında ise yüksek dozda COVID-19’a maruz bırakıldı. Dört hafta sonra test edilen 6 maymunun da sağlıklı olduğu gözlendi. Makak maymunları insana benzer fizyolojileri olduğu için bu tür deneylerde sık sık kullanılıyor.

Ancak aşının insanlarda aynı etkiyi sağlayıp sağlamayacağı henüz belli değil. Uzmanlar gelecek hafta neticelerin diğer bilim insanları ile paylaşılacağını sonra da sonuçların makale olarak yayımlanacağını kaydetti. Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşının önümüzdeki günlerde insanlar üzerinde denemeleri başlayacak. Bu testlere 6 bin gönüllünün katılması planlanıyor.

"En fazla ümit veren kaynak aktarılmalı"

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronaya karşı geliştirilecek aşının bir yıldan önce seri üretime hazır hale gelmeyeceğini, hatta bu sürenin iki yıla kadar çıkabileceğini de söyledi. Koronavirüsle mücadele için 250 milyon dolar bağışta bulunan Gates “Şu anda 100’den fazla aşı geliştirme çabası var. Yapmamız gereken bunların arasından en fazla umut verenini seçip kaynak aktarmak” dedi.


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