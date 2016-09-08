ilk buluşma için 5 altın kural
İlk izlenim karşımızdaki kişiyle ilgili öngörüler sağlarken, ilk buluşmada uyulması gereken altın kurallar nelerdir? İşte, ilk buluşmada dikkat edilmesi gereken altın kurallar
Büyük gün geldi çattı. Uzun zamandır internette konuştuğunuz fakat henüz yüz yüze görüşme fırsatı yakalayamadığınız kişiyle sözleştiniz. Peki ilk buluşmada uyulması gereken altın kurallar nedir? İşte, beş altın kural:
1- BAKIMLI GÖRÜNÜN!
Ne demişler? İlk izlenim son izlenim olarak kalabilir. Hayatımızın birçok alanında ilk izlenimin önemi büyüktür. Bu nedenle, karşı cinsin ilgisini çekebilmek için bakımlı görünmek gerekir.
2- BULUŞMAYA ZAMANINDA GİDİN
Planlanan saatte buluşma yerinde olmak çok önemlidir çünkü bu bizim sözümüze sadık olduğumuzu ve karşımızdakine önem verdiğimizi gizlice karşı tarafa vurgular.
3- DOĞAL DAVRANIN!
Kendinizi belli bir kalıba sokmaya çalışarak değil, doğal ve samimi bir şekilde kendinizden bahsedin.
3- GİZEMLİ OLUN!
İlk buluşmada hemen her şeyi ortaya dökmeyin. Karşı tarafta merak uyandırın ve heyecanını, ilgisini arttırın. Tabii ki gizemli olma olayını fazla abartmadan.
4- İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN!
Tüm bunların yanında bir diğer önemli şey ise anlatıcı olduğunuz kadar aynı zamanda iyi bir dinleyici olmak. Karşınızdaki kişiye sorular sormanız, onunla ilgili konuların sizin için merak uyandırdığını hissettirir. Bu nedenle, ilk buluşmanızda sohbetinizi derinleştirecek ve karşınızdaki kişiyi biraz olsun tanıyabileceğiniz ancak fazla detaya girerek rahatsız etmeyecek biçimde sorular sormanız anlamlı olacaktır. Örneğin, sevdiği yemekleri, hobilerini, tatil planlarını ve karşınızdaki kişinin zevkleri ile ilgilendiğinizi belirtecek bunun gibi sohbet konuları açabilirsiniz.
5- ESPRİLİ OLUN!
Bu her iki taraf için de geçerli olabiliyor ancak şu da bir gerçek ki biz kadınların çoğu için erkeklerin esprili olması bizim için artı bir özellik. Ancak bizim esprili erkeklerden hoşlandığımız kadar erkekler de esprili kadınlardan hoşlanıyor burada her iki taraf için de önemli olan aradaki ince çizgiyi yakalayabilmek. Gevezeliğe doğru kaçmadan, ayarında espriler yaparak karşımızdaki insanı gülümsetebilmek yeterli.
1- BAKIMLI GÖRÜNÜN!
Ne demişler? İlk izlenim son izlenim olarak kalabilir. Hayatımızın birçok alanında ilk izlenimin önemi büyüktür. Bu nedenle, karşı cinsin ilgisini çekebilmek için bakımlı görünmek gerekir.
2- BULUŞMAYA ZAMANINDA GİDİN
Planlanan saatte buluşma yerinde olmak çok önemlidir çünkü bu bizim sözümüze sadık olduğumuzu ve karşımızdakine önem verdiğimizi gizlice karşı tarafa vurgular.
3- DOĞAL DAVRANIN!
Kendinizi belli bir kalıba sokmaya çalışarak değil, doğal ve samimi bir şekilde kendinizden bahsedin.
3- GİZEMLİ OLUN!
İlk buluşmada hemen her şeyi ortaya dökmeyin. Karşı tarafta merak uyandırın ve heyecanını, ilgisini arttırın. Tabii ki gizemli olma olayını fazla abartmadan.
4- İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN!
Tüm bunların yanında bir diğer önemli şey ise anlatıcı olduğunuz kadar aynı zamanda iyi bir dinleyici olmak. Karşınızdaki kişiye sorular sormanız, onunla ilgili konuların sizin için merak uyandırdığını hissettirir. Bu nedenle, ilk buluşmanızda sohbetinizi derinleştirecek ve karşınızdaki kişiyi biraz olsun tanıyabileceğiniz ancak fazla detaya girerek rahatsız etmeyecek biçimde sorular sormanız anlamlı olacaktır. Örneğin, sevdiği yemekleri, hobilerini, tatil planlarını ve karşınızdaki kişinin zevkleri ile ilgilendiğinizi belirtecek bunun gibi sohbet konuları açabilirsiniz.
5- ESPRİLİ OLUN!
Bu her iki taraf için de geçerli olabiliyor ancak şu da bir gerçek ki biz kadınların çoğu için erkeklerin esprili olması bizim için artı bir özellik. Ancak bizim esprili erkeklerden hoşlandığımız kadar erkekler de esprili kadınlardan hoşlanıyor burada her iki taraf için de önemli olan aradaki ince çizgiyi yakalayabilmek. Gevezeliğe doğru kaçmadan, ayarında espriler yaparak karşımızdaki insanı gülümsetebilmek yeterli.