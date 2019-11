ilk buluşma için 5 altın kural

Büyük gün geldi çattı. Uzun zamandır internette konuştuğunuz fakat henüz yüz yüze görüşme fırsatı yakalayamadığınız kişiyle sözleştiniz. Peki ilk buluşmada uyulması gereken altın kurallar nedir? İşte, beş altın kural:Ne demişler? İlk izlenim son izlenim olarak kalabilir. Hayatımızın birçok alanında ilk izlenimin önemi büyüktür. Bu nedenle, karşı cinsin ilgisini çekebilmek için bakımlı görünmek gerekir.Planlanan saatte buluşma yerinde olmak çok önemlidir çünkü bu bizim sözümüze sadık olduğumuzu ve karşımızdakine önem verdiğimizi gizlice karşı tarafa vurgular.Kendinizi belli bir kalıba sokmaya çalışarak değil, doğal ve samimi bir şekilde kendinizden bahsedin.İlk buluşmada hemen her şeyi ortaya dökmeyin. Karşı tarafta merak uyandırın ve heyecanını, ilgisini arttırın. Tabii ki gizemli olma olayını fazla abartmadan.Tüm bunların yanında bir diğer önemli şey ise anlatıcı olduğunuz kadar aynı zamanda iyi bir dinleyici olmak. Karşınızdaki kişiye sorular sormanız, onunla ilgili konuların sizin için merak uyandırdığını hissettirir. Bu nedenle, ilk buluşmanızda sohbetinizi derinleştirecek ve karşınızdaki kişiyi biraz olsun tanıyabileceğiniz ancak fazla detaya girerek rahatsız etmeyecek biçimde sorular sormanız anlamlı olacaktır. Örneğin, sevdiği yemekleri, hobilerini, tatil planlarını ve karşınızdaki kişinin zevkleri ile ilgilendiğinizi belirtecek bunun gibi sohbet konuları açabilirsiniz.Bu her iki taraf için de geçerli olabiliyor ancak şu da bir gerçek ki biz kadınların çoğu için erkeklerin esprili olması bizim için artı bir özellik. Ancak bizim esprili erkeklerden hoşlandığımız kadar erkekler de esprili kadınlardan hoşlanıyor burada her iki taraf için de önemli olan aradaki ince çizgiyi yakalayabilmek. Gevezeliğe doğru kaçmadan, ayarında espriler yaparak karşımızdaki insanı gülümsetebilmek yeterli.