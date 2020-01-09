İlk buluşma için kombin önerileri

İlk buluşmalar her zaman aşırı stresli olur. Bu nedenle kıyafetlerde dengeyi yakalamak biraz zor olabilir. Randevuya gideceğiniz zaman kıyafetleriniz arasında iyi bir denge kurmanız çok önemlidir. Ne aşırı seksi, ne de aşırı sıkıcı bir giyim tarzı tercih etmemelisiniz. Kombininize dozunda bir dekolte ekleyip, bu dekolteyi bluzunuzun içine koyacağınız uzun bir kolyeyle desteklemeniz, gizemli bir hava yaratacak, hoşlandığınız kişide merak uyandıracaktır.

Tek bir noktayı vurgulayın

İlk buluşmada hoşlandığınız kişide merak uyandırmalısınız. Tüm özelliklerinizi ortaya sererek bunu başaramazsınız. O yüzden, ya kıyafet seçerken ya göğüs, ya bacak dekoltesi veya ince belinizi vurgulayan bir kıyafet tercih etmelisiniz.

Doğal makyaj

Doğal makyaj her zaman erkeklerin ilgisini çeken bir görünüm olmuştur. Aşırıya kaçan kontür makyajınızla hoşlandığınız kişinin karşısına çıkmak istemezsiniz. Hafif makyaj, her zaman en iyisidir.

Melankolik görünümden uzak durun

Siyah her ne kadar çekici bir renk olsa da, ilk buluşmada karalara bürünmeniz, karşı tarafın sizi melankolik algılamasına neden olacaktır. Aynı şekilde aşırı koyu makyaj yapmanız da aranızda bir matem havası yaratacaktır. Daha renkli ve soft giyinmeyi tercih etmelisiniz.

Kendiniz gibi olun

Her şeyden önemlisi, kendinizi nasıl seviyorsanız, hoşlandığınız kişinin karşısına da o halinizde çıkın. Spor giyinmeyi seven bir kadınsanız hiçbir erkeği etkilemek için bundan vazgeçmemelisiniz.

Maskülen bir stiliniz varsa feminen bir elbiseyle partner adayınızın karşısına çıkmamalısınız. Bu ilerleyen dönemlerde ilişkinizde sorunlara neden olabilir.