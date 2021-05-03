Aşk & İlişkiler İlk buluşmada asla söylenmemesi gereken 12 şey

İlk buluşmada asla söylenmemesi gereken 12 şey

Aşk & İlişkiler

İlk buluşmada asla söylenmemesi gereken 12 şey

İlk buluşmalar, ilişkinin devamı için oldukça önem taşıyor. Elbette ön yargılarımızın gelişmesine de sebep oluyor. Hoşlandığınız kişiyle ilk kez buluşacağınız zaman dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Özellikle de bazı cümleler, aşkın tüm büyüsünü silip süpürebilir. Peki hangi cümlelere dikkat etmeliyiz? Gelin birlikte öğrenelim...

03 Mayıs 2021, Pazartesi 17:30 Son Güncelleme:
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İlk buluşmalar her zaman heyecanlıdır. Sevgili adayınızla ilişkinizin temellerini ilk buluşmada atarsınız. Bu nedenle ilk buluşma son derece önemlidir. Kıyafetlerimiz kadar hareketlerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta hoşlandığımız kişiye kendimizi doğru bir şekilde tanıtmamız lazım değil mi? Buluşmanın heyecanıyla ağzımızdan bazı 'tuhaf' cümleler çıkabilir. Bu da hoşlandığımız kişiyle ilişkimizi daha baştan sabote edebilir. İlk buluşmada söylenmemesi gereken cümleler şöyle:

1- Baba - anneme benziyorsun!

2- Anlaşamazsak arkadaş kalabilir miyiz?

3- Sosyal medyada daha farklı görünüyordun.

4- İkinci buluşmaya çıkabilecek miyiz?

5- Seni seviyorum.

6- Yakışıklı erkeklerle çıkmıyorum normalde.

7- Ailemle tanışmak ister misin?

8- Dişimde bir şey var mı?

9- İşimden nefret ediyorum!

10- Bu güne kadar çıktığın en 'yaşlı-genç' kişi sensin.

11- Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?

12- Sosyal medyandaki şu kız-erkek kimdi?


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