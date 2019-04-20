İlk buluşmada bu yiyeceklerden uzak durun!

İlk buluşmada, karşınızdaki kişiyi olumsuz etkilemek istemiyorsanız bazı yiyeceklerden uzak durmalısınız. Özellikle yağlı, baharatlı ve sarımsak türü şeylerden uzak durmanız sizin yararınıza olacaktır. Listelediğimiz yiyecekler yerine, daha taneli ve kolay yenilebilen yerde yemek yemeniz daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. İşte ilk buluşmada uzak durmanız gereken yiyecekler...

PİDE, KEBAP, LAHMACUN

Pide, lahmacun ve kebap gibi yiyecekler çok güzeldir. Fakat ilk buluşmada ağzınızda farklı bir tat ve koku olmasını istemezsiniz. Bu yüzden bu tür yiyeceklerden uzak durun.

SOĞANLI VE SARIMSAKLI YEMEKLER

Soğan ve sarımsak katılmış yiyecekler, ilk buluşmada yemememiz gereken kokulu yiyeceklerdir. "Soğan ve sarımsak sosu" katılmış yemeklerden de uzak durmalıyız.

SALATA, MAYDANOZ

Yeşillikler çok sağlıklı besinler olsa da dişlerinizin arasında kalır ve bu nedenle ağız dolusu gülmenin baş düşmanıdır ve bu ilk buluşmada olmamalıdır.

BAHARATLI VE ACILI YİYECEKLER

Acıyı ve baharatı çok sevsek de karşımızdaki kişi sevmeyebilir. Ayrıca ilk buluşmada midemizde veya sindirim sistemimizde bir sorun olsun istemeyiz.

KURU FASULYE

Ülkemizin en meşhur yemeklerinden biri olsa da mideyi rahatsız etmesi ve gaz yapması kuru fasulyenin olumsuz etkilerindendir. O nedenle kendinizi daha rahat hissetmeniz için kuru fasulye tercih etmemenizi öneririz.

HAMBURGER

İlk buluşmada uzak durmanız gereken yiyeceklerden biri de kocaman bir hamburgerdir. Hamburgeri elle yemeniz, karşı tarafı olumsuz etkileyebilir.

SPAGETTİ

Hepimiz makarnayı çok severiz. Fakat makarna yerken ağzımız yağ içinde kalabilir ve karşı tarafa farklı görünebiliriz. Bu yüzden maalesef makarnadan da uzak durun.



