Yürüyüş-koşu

En popüler en yaygın sporlardan biri. Gün geçtikçe uzun parkurlara çıkıp yürüyüş ya da koşu temponuzu arttırarak enerjinizi arttırın, kas ve iskelet sisteminizi güçlendirin. Yürüyüş, kışın aldığınız kilolarınızdan kurtulmanıza ve kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak.

Pilates- fitness

Kış boyunca vücutta biriken yağlardan kurtulmak istiyorsanız sizi böyle alalım. Pilates ya da fitness, sizi omurga, bel, kas ve eklem ağrılarından kurtaracak, vücudunuzu ve ruhunuzu dinlendirecek.

Tenis

Tüm vücudu çalıştırır, esneklik ve denge koordinasyonunu arttırır, kemiklerin gelişimine yardımcı olur, kalp damar sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Bir saatlik oyun, erkeklerde 600 kadınlarda 420 kalori yakılmasını sağlar.

Bisiklet

Sahilde, parkta, ormanda hatta şehir içinde bisiklet sürerek hem keyifli zaman geçirip hem sağlıklı kalabilirsiniz. Bir saatte 200 ila 480 kalori yakıp dengenizi ve koordinasyonunuzu geliştirin.

Basketbol - voleybol

Bu sporlarla stresiniz azalır, bağışıklık sisteminiz güçlenir, kalp ve damar sağlığınızı korur, kemiklerinizi güçlendirirsiniz.

Binicilik

Son yıllarda ata sporu biniciliğe ilgi arttı. Bu denge ve koordinasyon sporu vücudun üst kısmını dik tutar, akciğerin kapasitesini arttırır, kalbin verimli çalışmasına yardımcı olur.

Yüzme

Atın kendinizi size yakın havuzlardan birine. Yüzerek tüm vücudunuzu çalıştırın ve kışın karamsarlığından kurtulun. Yaza fit ve zinde girmek istiyorsanız elinizi çabuk tutun.

Kürek çekmek

Ülkemiz deniz, göl ve nehirler açısından zengin. Atlayın bir kayığa ya da kanoya masmavi sularda kürek çekmeye başlayın. Uzmanlar, kürek sporunun mutluluk hormonunu arttırıp huzur ve mutluluk verdiğini söylüyor.

Golf

Esneklik, çeviklik ve koordinasyon gerektiren bu sporun faydaları saymakla bitmiyor. Güneşli havada geçireceğiniz birkaç saat vücudunuzun D vitamini ihtiyacını karşılar, uykunuzun kalitesini arttırır, akciğerleri rahatlatır, stresinizi azaltır.

Farklı şeyler deneyin

Bugüne kadar yapmak isteyip de hiç yapmamış olduğunuz bir spor dalına başlamaya ne dersiniz? Buz pateni, kaykay ya da rollerblade’i deneyin. Okçuluk ve atıcılık gibi spor dalları size iyi gelebilir ya da Uzak Doğu kültüründen gelen sporlarından birini seçebilirsiniz. Yapılacak o kadar çok spor dalı var ki… Yeter ki siz yapmak isteyin.