İlk çeyrek büyüme verisi açıklandı
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 daraldı. Dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi
Türkiye ekonomisi, (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla - GSYH) yılın ilk çeyreğinde 2018 yılının yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.6 daraldı.
Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2019 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira oldu.
Türkiye'nin dış ticaret açığı Nisan ayında, yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Nisan’da yıllık bazda ihracat yüzde 4.6 artarken, ithalat yüzde 15.1 azaldı.
DHA