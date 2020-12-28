Dünya İlk corona virüs haberini yapan gazeteciye hapis cezası verildi

İlk corona virüs haberini yapan gazeteciye hapis cezası verildi

Dünya

İlk corona virüs haberini yapan gazeteciye hapis cezası verildi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını ile ilgili ilk haberi yapan gazeteci Zhang Zhan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

28 Aralık 2020, Pazartesi 15:07 Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan salgının başladığı Çin’in Wuhan kentindeki corona virüs salgınıyla ilgili görüntü ve haber paylaşan Çinli gazeteci Zhang Zhan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Zhan, “meseleleri karıştırmaktan ve sorun çıkarmaktan” suçlu bulundu. Aynı zamanda eski avukat olan 37 yaşındaki Zhang Zhan, Mayıs ayında gözaltına alındı ​​ve aylardır açlık grevinde olduğu ifade edilirken, Zhan’ın avukatları sağlığının kötüye gittiğini ifade etti. Zhang, gibi 3 gazeteci de Wuhan hakkında haber yaptığı için sorun yaşıyor.

Canlı yayın ve anonsları dikkat çekti

Çinli gazeteci Zhang, pazartesi sabahı avukatlarıyla birlikte Şangay mahkemesine geldi. İddianameye göre, 2020 Şubat ayında Wuhan’a giden Zhang, Canlı yayınları ve anonsları şubat ayında sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılarak ve kısa sürede Çinli yetkililerin dikkatini çekti.

Çinli gazeteci 14 Mayıs'ta Wuhan'da kayboldu. Bir gün sonra, polis tarafından 640 km uzaktaki Şanghay'da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Öte yandan, yabancı medya kuruluşlarıyla röportajları kabul etmek ve Vuhan'daki virüs hakkında "kötü niyetle yayın yapmak" ile suçlanıyor. Dört ila beş yıl hapis cezası talep edildi.

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