Türkiye İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı

İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı

Türkiye

İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı

Acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 18:52 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs aşısı yapılmasının ardından "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanes'inde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.

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Corona Virüs Bilim Kurulu üyeleriyle geldiği hastanede sağlık görevlilerince aşı yapılan Koca, yaptığı açıklamada, "Tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsınız, bugün öyle bir gün." ifadesi kullandı. 

Aşılamanın dünyada başlamasıyla bu ışığın görüldüğünü kaydeden Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Koca, herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizerken, "Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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